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13:22 (мск), источник: Mail Новости

В Сети появилось видео с поваром, виртуозно танцующим с тестом для пиццы

Кажется, что это настоящая магия.

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В Сети появилось забавное видео, на котором повар сначала раскатывает на столе тесто для пиццы, а затем берет его в руки и выходит в зал к посетителям. И тут начинается настоящее шоу.

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Мужчина лихо подбрасывает заготовку для пиццы вверх, крутит ее всевозможными способами, пританцовывая под музыку и восторженные аплодисменты.

Может показаться, что это вовсе не тесто, а какая-нибудь резина, но в конце ролика повар уверенно подбрасывает пиццу вверх и, падая ему на голову, тесто разрывается.

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Как оказалось, повара зовут Тони, он работает шеф-поваром в итальянском ресторане Seecafé Italiano в небольшом немецком городке Штайнхайм. Свои танцы и трюки с тестом он часто публикует на странице в Instagram. И это что-то невероятное.

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