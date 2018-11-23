В Сети появилось видео с поваром, виртуозно танцующим с тестом для пиццы
Кажется, что это настоящая магия.
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Кажется, что это настоящая магия.
В Сети появилось забавное видео, на котором повар сначала раскатывает на столе тесто для пиццы, а затем берет его в руки и выходит в зал к посетителям. И тут начинается настоящее шоу.
Мужчина лихо подбрасывает заготовку для пиццы вверх, крутит ее всевозможными способами, пританцовывая под музыку и восторженные аплодисменты.
Может показаться, что это вовсе не тесто, а
Как оказалось, повара зовут Тони, он работает
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