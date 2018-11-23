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13:35 (мск), источник: ТАСС

Песков назвал нормальной практикой учения ФСО в Кремле

ЯЛТА, 23 ноября. /ТАСС/ — Пресс-секретарь президента подчеркнул, что резиденция главы государства — это режимный объект.

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Источник: AP 2018

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал нормальной практикой учения Федеральной службы охраны (ФСО) в Кремле, которые в четверг привлекли внимание москвичей полетами двух вертолетов над резиденцией главы государства.

Нужно ФСО спрашивать. Я могу подтвердить, что проходили учения, в этом нет ничего экстраординарного. Кремль — это действующая резиденция главы государства, хотя большая её часть открыта для публики, но все-таки это режимный объект. Поэтому проведение подобных учений вполне нормальная практика.

При этом он не смог уточнить, из каких стадий будут состоять эти учения, посоветовав обратиться за этой и другой уточняющей информацией в ФСО.

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Песков также не стал комментировать информацию СМИ о том, что якобы ведется подготовка к регулярным учениям в центре столицы. Отвечая на просьбу журналистов прокомментировать публикации в СМИ о том, что в Кремле построен вертодром для президента, Песков напомнил, что глава государства пользуется вертолетом для поездок в Кремль с 2012 года.

В четверг во второй половине дня москвичи и гости столицы обратили внимание на полеты двух вертолетов в центре города. Как пояснили ТАСС в Центре общественных связей ФСО, вертолеты над Кремлем, привлекшие внимание горожан, совершали полеты в рамках ежегодных учений, которые проводило ведомство.

«Ничего необычного не происходило, проводились, как и всегда в последние годы, плановые осенние учения. Это один из этапов ежегодных учений, мы о них всегда сообщали», — сказали в ведомстве.

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