Песков назвал нормальной практикой учения ФСО в Кремле
ЯЛТА, 23 ноября. /ТАСС/ —
ЯЛТА, 23 ноября. /ТАСС/ —
Нужно ФСО спрашивать. Я могу подтвердить, что проходили учения, в этом нет ничего экстраординарного. Кремль — это действующая резиденция главы государства, хотя большая её часть открыта для публики, но
все-такиэто режимный объект. Поэтому проведение подобных учений вполне нормальная практика.
При этом он не смог уточнить, из каких стадий будут состоять эти учения, посоветовав обратиться за этой и другой уточняющей информацией в ФСО.
Песков также не стал комментировать информацию СМИ о том, что якобы ведется подготовка к регулярным учениям в центре столицы. Отвечая на просьбу журналистов прокомментировать публикации в СМИ о том, что в Кремле построен вертодром для президента, Песков напомнил, что глава государства пользуется вертолетом для поездок в Кремль с 2012 года.
В четверг во второй половине дня москвичи и гости столицы обратили внимание на полеты двух вертолетов в центре города. Как пояснили ТАСС в Центре общественных связей ФСО, вертолеты над Кремлем, привлекшие внимание горожан, совершали полеты в рамках ежегодных учений, которые проводило ведомство.
«Ничего необычного не происходило, проводились, как и всегда в последние годы, плановые осенние учения. Это один из этапов ежегодных учений, мы о них всегда сообщали», — сказали в ведомстве.