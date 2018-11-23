Стоимость охлаждения Земли аэрозолями оценили в семь сочинских Олимпиад
Сохранить такой проект в тайне не удастся, считают ученые.
Сохранить такой проект в тайне не удастся, считают ученые.
Гипотетическая программа охлаждения Земли с помощью распыления аэрозолей в стратосфере в первые 15 лет обойдется человечеству в 2−2,5 миллиарда долларов в год, а общая стоимость работ за этот период сопоставима со стоимостью семи Олимпиад в Сочи. При этом реализовать ее скрытно, скорее всего, не удастся, считают авторы исследования, опубликованного в журнале Environmental Research Letters.
Одна из популярных идей в области геоинженерии (направленного воздействия на климат Земли для борьбы с антропогенным потеплением) заключается в массовом распылении в стратосфере аэрозолей, содержащих соединения серы. Предполагается, что такая «стратосферная вуаль» снизит количество солнечного света, достигающего поверхности Земли, и замедлит рост средней температуры.
Гернот Вагнер (Gernot Wagner) из Гарвардского университета и Уэйк Смит (Wake Smith) из Йеля решили оценить техническую и экономическую целесообразность гипотетического геоинженерного проекта по распылению сульфатных аэрозолей на высоте 20 километров, который стартовал бы в начале 2030-х годов. По плану авторов исследования, в первый год распылять 1,5 миллиона тонн аэрозолей будут восемь самолетов, совершающих около четырех тысяч вылетов в год, а через 15 лет их станет около 100 при 60 тысячах вылетов в год.
В своей работе мы не делаем выводов о том, насколько желателен такой проект, но показываем, что с чисто технической точки зрения программа, планируемая через 15 лет, при всех неопределенностях была бы реализуема. Кроме того, она была бы удивительно недорогой, в среднем год работы в первые 15 лет обошелся бы в 2−2,5 миллиарда долларов.
Минимальная общая стоимость первых 15 лет программы составит, таким образом, 30 миллиардов долларов, плюс первоначальные инвестиции в 3,5 миллиарда долларов, что по стоимости сопоставимо, например, с организацией семи таких мероприятий, как Олимпийские игры в Сочи (Счетная палата в 2015 году оценила общую стоимость Игр в 325 миллиардов рублей, то есть примерно 5 миллиардов долларов).
Соавтор работы Смит, до Йеля работавший в
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