Стоимость охлаждения Земли аэрозолями оценили в семь сочинских Олимпиад

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Гипотетическая программа охлаждения Земли с помощью распыления аэрозолей в стратосфере в первые 15 лет обойдется человечеству в 2−2,5 миллиарда долларов в год, а общая стоимость работ за этот период сопоставима со стоимостью семи Олимпиад в Сочи. При этом реализовать ее скрытно, скорее всего, не удастся, считают авторы исследования, опубликованного в журнале Environmental Research Letters.

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Одна из популярных идей в области геоинженерии (направленного воздействия на климат Земли для борьбы с антропогенным потеплением) заключается в массовом распылении в стратосфере аэрозолей, содержащих соединения серы. Предполагается, что такая «стратосферная вуаль» снизит количество солнечного света, достигающего поверхности Земли, и замедлит рост средней температуры.

Гернот Вагнер (Gernot Wagner) из Гарвардского университета и Уэйк Смит (Wake Smith) из Йеля решили оценить техническую и экономическую целесообразность гипотетического геоинженерного проекта по распылению сульфатных аэрозолей на высоте 20 километров, который стартовал бы в начале 2030-х годов. По плану авторов исследования, в первый год распылять 1,5 миллиона тонн аэрозолей будут восемь самолетов, совершающих около четырех тысяч вылетов в год, а через 15 лет их станет около 100 при 60 тысячах вылетов в год.

В своей работе мы не делаем выводов о том, насколько желателен такой проект, но показываем, что с чисто технической точки зрения программа, планируемая через 15 лет, при всех неопределенностях была бы реализуема. Кроме того, она была бы удивительно недорогой, в среднем год работы в первые 15 лет обошелся бы в 2−2,5 миллиарда долларов. Гернот Вагнер

Минимальная общая стоимость первых 15 лет программы составит, таким образом, 30 миллиардов долларов, плюс первоначальные инвестиции в 3,5 миллиарда долларов, что по стоимости сопоставимо, например, с организацией семи таких мероприятий, как Олимпийские игры в Сочи (Счетная палата в 2015 году оценила общую стоимость Игр в 325 миллиардов рублей, то есть примерно 5 миллиардов долларов).

Соавтор работы Смит, до Йеля работавший в компаниях-разработчиках воздушных судов и грузовых авиалиниях, говорит, однако, что никакая доработка существующих самолетов не позволит получить летательный аппарат, пригодный для реализации такого проекта. В этом авторы статьи расходятся с предыдущими исследованиями, в том числе материалами Межправительственной группы экспертов по изменению климата (IPCC): они утверждают, что пришли к такому заключению после общения с Airbus, Boeing, Bombardier, Gulfstream, Lockheed Martin, Northrup Grumman, GE Engines, Rolls Royce Engines, Atlas Air, Near Space Corporation, Scaled Composites, The Spaceship Company, Virgin Orbit и NASA. По их данным, для этого потребуется самолет, который авторы называют SAIL, способный сохранять высоту в 20 километров и нести соответствующий груз. На разработку корпуса и модификацию двигателей, по их расчетам, потребуется еще около 2,35 миллиарда долларов, стоимость одного самолета впоследствии составит около 100 миллионов долларов.

Потенциально такой проект могут реализовать десятки стран, пишут авторы статьи. Но при таком сценарии ни одна страна или корпорация не сможет осуществить его скрытно, считают исследователи: утаить такое количество полетов на нетипичных высотах просто не удастся.

Ранее другая группа ученых на климатических моделях показала, что потенциальные выгоды от замедления потепления могут быть перекрыты падением урожайности сельхозкультур из-за затемнения земли. Кроме того, распыление сульфатных аэрозолей для охлаждения Земли может привести к непредвиденным последствиям в виде потепления Мирового океана.