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15:07 (мск), источник: Lenta.Ru

Старикам еще одной страны предложили повременить с пенсией

Японским работникам предоставят возможность отложить выход на пенсию с 65 до 70 лет. Таким образом власти попытаются подстегнуть экономический рост при стремительном старении населения. План также предусматривает, что крупные компании будут отчитываться о том, сотрудники каких возрастов в них работают.

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Источник: AP 2018

Японским работникам предоставят возможность отложить выход на пенсию с 65 до 70 лет. Об этом сообщает The Japan Times.

Как отмечается, таким образом власти попытаются подстегнуть экономический рост при стремительном старении населения. План предусматривает, что крупные компании будут отчитываться о том, сотрудники каких возрастов в них работают. Это должно помочь людям среднего возраста устроиться в фирмы, где обычно нанимают молодых специалистов, только что окончивших вузы.

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Другие меры поддержки включают выпуск специальных водительских прав для пожилых граждан и помощь в оформлении некоторых документов.

В ближайшее время Совету по экономической и фискальной политике необходимо разработать предварительный план, а конкретные шаги обсудят летом 2019 года. Этот законопроект может стать первым шагом, который правительство премьера Синдзо Абэ предпримет для стабилизации системы соцзащиты.

Сейчас японцы могут подать запрос о начале выплаты пенсий в любое время с 60 до 70 лет. Если люди соглашаются на это после 65 лет, их ежемесячные выплаты будут выше, однако такой подход сейчас не распространен.

Новый проект предполагает, что граждане смогут отложить получение пенсии до 70 лет.

Старение населения — серьезная проблема для Японии. Согласно официальным данным, более одной пятой населения страны составляют люди старше 70 лет.

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