Лев Лещенко вступился за арестованного Хаски

Источник: РИА "Новости"

«Сам факт вмешательства в искусство силовых структур я считаю, что это беспрецедентный случай и так быть не должно. Я считаю, что это недостойно и неправильно. Надо покопаться в законодательстве и посмотреть, насколько вообще на законодательном уровне правовые структуры могут вмешиваться в творческую жизнь», — подчеркнул Лещенко.

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Певец отметил, что преследование рэпера напоминает советскую цензуру и худсоветы. «Если это становится тенденцией, то это ужасно», — добавил он.

22 ноября Хаски был арестован на 12 суток из-за попытки выступить перед фанатами на крыше чужого автомобиля в Краснодаре. Рэпер залез на машину после того, как в местном клубе без объяснения причин отменили его выступление. Мероприятие собирались провести в новом месте после того, как прокуратура, ссылаясь на борьбу с экстремизмом, запретила выступление хип-хоп-исполнителя в заведении Arenа Hall.