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15:50 (мск), источник: Mail Новости

Американец создает уникальные геометрические скульптуры из бумаги

Большая фантазия и много кропотливой работы.

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Художника Мэттью Шлиан из Мичигана можно смело назвать бумажным повелителем. Из самой обычной бумаги, сложенной особым образом, он создает удивительные трехмерные поверхности.

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Шлиан чаще всего делает несколько отдельных фигур, а затем объединяет их в единое полотно. Но иногда он использует технику оригами, сгибая бумагу особым образом, чтобы получилась объемная поверхность.

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Раньше художник работал только с белой и черной бумагой, но в последнее время его работы стали ярче. Он не только использует материалы других цветов, но и добавляет краски к уже существующим скульптурам.

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По словам Шлиана, очень редко у него появляются идеи скульптур, которые ему хочется воплотить в жизнь. Зачастую произведения рождаются непосредственно в процессе творчества.

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