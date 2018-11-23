Американец создает уникальные геометрические скульптуры из бумаги
Большая фантазия и много кропотливой работы.
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Большая фантазия и много кропотливой работы.
Художника Мэттью Шлиан из Мичигана можно смело назвать бумажным повелителем. Из самой обычной бумаги, сложенной особым образом, он создает удивительные трехмерные поверхности.
Шлиан чаще всего делает несколько отдельных фигур, а затем объединяет их в единое полотно. Но иногда он использует технику оригами, сгибая бумагу особым образом, чтобы получилась объемная поверхность.
Раньше художник работал только с белой и черной бумагой, но в последнее время его работы стали ярче. Он не только использует материалы других цветов, но и добавляет краски к уже существующим скульптурам.
По словам Шлиана, очень редко у него появляются идеи скульптур, которые ему хочется воплотить в жизнь. Зачастую произведения рождаются непосредственно в процессе творчества.
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