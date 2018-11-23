Ведущий программы «Время» рассказал о свободе слова на Первом канале

Источник: РИА "Новости"

По словам Клейменова, ему разрешено говорить в собственной программе практически все, что он посчитает нужным. Однако в отдельных ситуациях журналисту приходится заранее предупреждать руководство о том, что будет сказано в эфире.

Ну, конечно же, мы ни у кого не спрашиваем разрешения озвучивать свое мнение. За все время моего ведения, включая весенний цикл эфиров, ни разу не столкнулись с тем, чтобы позвонил «желтый телефон» и нам сказали: «Что-то, знаете ли, вы переборщили!» Кирилл Клейменов

Он также добавил, что иногда обсуждает «общие моменты» с гендиректором Первого канала Константином Эрнстом, если речь идет о материале «на грани фола».

Новость Уволенную с NBC журналистку позвали на Первый канал

Клейменов вспомнил про недавний эфир, в ходе которого он с издевкой ответил на матерную тираду отца футболиста Павла Мамаева. Журналист заглушил некоторые слова, чтобы у зрителей создавалось впечатление, будто ведущий тоже матерится.

«Это была провокация, которая точно сработала! Кто владеет умением расшифровывать текст по артикуляции, знает точно, что мата не было. Но это был ответ, под которым я и сейчас подпишусь, даже после всей той шумихи, которая поднялась, и которую мы ожидали, включая даже самые резкие оценки», — рассказал телеведущий.