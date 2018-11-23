Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Молчать не намерен: Добронравов раскрыл мошенническую схему
Находка под Антарктидой потрясла ученых
Пожилые супруги попытались покончить с собой, устав от нехватки денег
Одежда спортсменки вызвала скандал: злейшим образом забанили
Какие налоги надо заплатить при продаже квартиры?
В США увлеклись составлением списков врагов Американская журналистика забыла о беспристрастности
«Угрожают базам? Так уберите их»: в РФ ответили на опасения США
В РФ ответили на требование финнов вернуть Карелию
От Орейро до Ролле: что стало с актрисами любимых мыльных опер
Теща Марьянова собирается засудить Малахова за «Прямой эфир»
Яна Поплавская сделала заявление о своей болезни - СМИ
Супруги делали дома уборку и выиграли на 118 млн
Умер певец Максим Михайлов
В РФ застрелен 36-летний бизнесмен
Новые секреты Марианской впадины потрясли ученых (фото)
Метеорологи показали удивительные снимки Земли
У россиян-банкротов разрешили изымать единственное жилье
В России рухнули цены на частные дома
Фоторепортажи
8Самые смешные фотографии дикой природы
22Северокорейская угроза
17:39 (мск), источник: Lenta.Ru

Ведущий программы «Время» рассказал о свободе слова на Первом канале

Заместитель гендиректора Первого канала и ведущий программы «Время» Кирилл Клейменов рассказал о свободе слова на телевидении. Об этом он сообщил в интервью изданию «Кинорепортер».

Наверх
Источник: РИА "Новости"

По словам Клейменова, ему разрешено говорить в собственной программе практически все, что он посчитает нужным. Однако в отдельных ситуациях журналисту приходится заранее предупреждать руководство о том, что будет сказано в эфире.

Ну, конечно же, мы ни у кого не спрашиваем разрешения озвучивать свое мнение. За все время моего ведения, включая весенний цикл эфиров, ни разу не столкнулись с тем, чтобы позвонил «желтый телефон» и нам сказали: «Что-то, знаете ли, вы переборщили!»
Кирилл Клейменов

Он также добавил, что иногда обсуждает «общие моменты» с гендиректором Первого канала Константином Эрнстом, если речь идет о материале «на грани фола».

Новость
Уволенную с NBC журналистку позвали на Первый канал

Клейменов вспомнил про недавний эфир, в ходе которого он с издевкой ответил на матерную тираду отца футболиста Павла Мамаева. Журналист заглушил некоторые слова, чтобы у зрителей создавалось впечатление, будто ведущий тоже матерится.

«Это была провокация, которая точно сработала! Кто владеет умением расшифровывать текст по артикуляции, знает точно, что мата не было. Но это был ответ, под которым я и сейчас подпишусь, даже после всей той шумихи, которая поднялась, и которую мы ожидали, включая даже самые резкие оценки», — рассказал телеведущий.

Ранее Клейменов в эфире Первого канала неожиданно поддержал режиссера Кирилла Серебренникова, который находится под следствием по делу «Седьмой студии». Телеведущий заявил, что судьба художника в России драматична.

 Готовимся к худшему: продукты резко подорожают
Главный борец с коррупцией оказался миллиардером
Совет Федерации одобрил налог для самозанятых
Теперь потерпевшие: новый поворот в деле Кокорина и Мамаева
Нефть Brent за день подешевела на 5%
МИД России: кто не будет слушать Лаврова, будет слушать Шойгу
В деле о хищении на резиденции Путина появились палаты Кремля
Порошенко уличили в тайных встречах с кумом Путина
На Урале школьница наняла адвоката для защиты от родителей
Спорт
«Это король № 1»: Медведева назвала лучшего фигуриста Российская фигуристка Евгения Медведева, которой предстоит главный на данный момент старт сезона — этап Гран-при во Франции, дала интервью МОК
Hi-Tech
Рекордная распродажа на AliExpress: последний шанс Последние скидки не полезные товары.
Авто
Камера в деревне поймала 58 000 нарушителей за две недели В городке, где проживают преимущественно пожилые люди, в час происходит до 170 нарушений ПДД
Кино
От Орейро до Ролле: что стало с актрисами любимых мыльных опер В 90-е все делали это — засматривались сериалами вроде «Санта-Барбары» и «Дикого ангела». Mail.ru Кино вспоминает звезд тех лет и выясняет, как сложилась их судьба
Недвижимость
Минстрой предлагает изменить правила оплаты отопления
До 5% российских сотрудников IKEA грозит сокращение
7 признаков плохого ремонта
В Москве снесли Ховринскую больницу (фото)
Дети
Лиза Галкина затмила всех на дне рождения внучки Игоря Крутого Девочке исполнилось три года (фото)
Леди
Сколько стоила самая дорогая свадьба 2018 года в России В ноябре в Москве состоялось чеченское торжество, размаху которого позавидовали бы Меган Маркл и принц Гарри.
Все о ремонте
Ремонтируем кухню: 9 полезных советов
Подмосковный дом в духе современной западной архитектуры
Как сделать косметический ремонт ванной комнаты за 3 дня
5 быстрых советов для тех, кто делает ремонт самостоятельно
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь