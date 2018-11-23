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17:45 (мск), источник: Mail Новости

Как выглядит запуск ракеты с МКС (видео)

Захватывающее зрелище.

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Европейское космическое агентство выложило видео, снятое астронавтами с борта Международной космической станции. На нем — запуск ракеты-носителя с высоты 400 км над Землей.

Во время загрузки произошла ошибка.

На таймлапсе длиной около 40 секунд показан старт и выход в космос ракеты Союз-ФГ, которую запустили вечером 16 ноября с космодрома Байконур.

Космонавт Александр Герст, из фотографий которого смонтировано это видео, прокомментировал ролик в своем Twitter:

Это реальное видео о том, как космический корабль покидает нашу планету. То, как это видим мы с МКС.

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