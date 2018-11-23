Как выглядит запуск ракеты с МКС (видео)
Захватывающее зрелище.
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Европейское космическое агентство выложило видео, снятое астронавтами с борта Международной космической станции. На нем — запуск
На таймлапсе длиной около 40 секунд показан старт и выход в космос ракеты
Космонавт Александр Герст, из фотографий которого смонтировано это видео, прокомментировал ролик в своем Twitter:
Это реальное видео о том, как космический корабль покидает нашу планету. То, как это видим мы с МКС.
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