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18:53 (мск), источник: Playboy

Сравнили графику «Короля Льва» 1994 года с 2019, и это невероятно (видео)

Возможна ли такая реалистичность?

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1994 год в мире был знаковым годом. Нельсон Мандела стал президентом Южной Африки, Тоннель между Англией и Францией открылся после 6 лет строительства. И, конечно же, Disney выпустил «Короля Льва», который в итоге стал самым оживленным анимационным фильмом.

Во время традиционной игры NFL в День благодарения в США компания выпустила первый трейлер своего ремейка, выпуск которого планируется следующим летом, и все потеряли рассудок.

Во время загрузки произошла ошибка.

Чтобы показать, как мир технологий продвинулся за последние 24 года, кто-то под ником @sowick1329 даже создал видео, сравнивая снимки из двух трейлеров.

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