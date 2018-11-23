Сравнили графику «Короля Льва» 1994 года с 2019, и это невероятно (видео)
Возможна ли такая реалистичность?
Возможна ли такая реалистичность?
1994 год в мире был знаковым годом. Нельсон Мандела стал президентом Южной Африки, Тоннель между Англией и Францией открылся после 6 лет строительства. И, конечно же, Disney выпустил «Короля Льва», который в итоге стал самым оживленным анимационным фильмом.
Во время традиционной игры NFL в День благодарения в США компания выпустила первый трейлер своего ремейка, выпуск которого планируется следующим летом, и все потеряли рассудок.
Чтобы показать, как мир технологий продвинулся за последние 24 года,