Сравнили графику «Короля Льва» 1994 года с 2019, и это невероятно (видео)

1994 год в мире был знаковым годом. Нельсон Мандела стал президентом Южной Африки, Тоннель между Англией и Францией открылся после 6 лет строительства. И, конечно же, Disney выпустил «Короля Льва», который в итоге стал самым оживленным анимационным фильмом.

Во время традиционной игры NFL в День благодарения в США компания выпустила первый трейлер своего ремейка, выпуск которого планируется следующим летом, и все потеряли рассудок.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/TZDu8cuCY6A?controls=0?wmode=opaque" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.