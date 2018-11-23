Кот изо всех сил пытается достать вмерзшую в лед рыбу (и это очень смешно)

В твиттере появилось видео, на котором рыжий кот изо всех своих сил пытается достать рыбу, вмерзшую в лед. Выложил его пользователь по имени Пол Бронкс, назвав его «Да вы нафиг издеваетесь надо мной?!».

Только посмотрите, как он старается:

В комментариях к посту тут же стали вспоминать других голодных котов, пытавшихся добыть себе еду. Например, этого серого охотника, гонявшегося по замерзшему пруду за живыми рыбами, плавающими под слоем новообразовавшегося льда.