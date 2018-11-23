"ARE YOU FUCKING KIDDING ME?" pic.twitter.com/FI29qEEyrd— Paul Bronks (@BoringEnormous) 21 ноября 2018 г.
Кот изо всех сил пытается достать вмерзшую в лед рыбу (и это очень смешно)
Ролик собрал уже более миллиона просмотров и 55 тысяч лайков.
Ролик собрал уже более миллиона просмотров и 55 тысяч лайков.
В твиттере появилось видео, на котором рыжий кот изо всех своих сил пытается достать рыбу, вмерзшую в лед. Выложил его пользователь по имени Пол Бронкс, назвав его «Да вы нафиг издеваетесь надо мной?!».
Только посмотрите, как он старается:
В комментариях к посту тут же стали вспоминать других голодных котов, пытавшихся добыть себе еду. Например, этого серого охотника, гонявшегося по замерзшему пруду за живыми рыбами, плавающими под слоем новообразовавшегося льда.
А еще этого милого котенка, пытающегося поймать виртуальную рыбу на экране смартфона.
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