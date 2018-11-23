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19:38 (мск), источник: Playboy

Кот изо всех сил пытается достать вмерзшую в лед рыбу (и это очень смешно)

Ролик собрал уже более миллиона просмотров и 55 тысяч лайков.

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В твиттере появилось видео, на котором рыжий кот изо всех своих сил пытается достать рыбу, вмерзшую в лед. Выложил его пользователь по имени Пол Бронкс, назвав его «Да вы нафиг издеваетесь надо мной?!».

Только посмотрите, как он старается:

В комментариях к посту тут же стали вспоминать других голодных котов, пытавшихся добыть себе еду. Например, этого серого охотника, гонявшегося по замерзшему пруду за живыми рыбами, плавающими под слоем новообразовавшегося льда.

А еще этого милого котенка, пытающегося поймать виртуальную рыбу на экране смартфона.

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