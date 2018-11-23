Жители Твери просят отменить концерт Егора Крида

Источник: РИА "Новости"

«В адрес Тверского УФАС России поступило заявление от “родительской общественности Твери”, в котором жители города выражают беспокойство в связи с проведением 3 декабря концерта Егора Крида в Твери, чьи выступления предназначены, в том числе, для несовершеннолетних (включая малолетних) детей, согласно знаку на афишах в городе. В заявлении отмечается, что в связи с проведением концерта будет распространяться информация, запрещенная для детей», — говорится в сообщении.

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По данным пресс-службы, в заявлении приведены выдержки из текстов песен исполнителя, отмечается, что они «изобилуют ненормативной лексикой и аморальны по сути».

«Также в заявлении содержатся требования о проведении проверки деятельности концертного зала “Юбилейный” требованиям Закона № 436 “О защите детей от информации причиняющей вред их здоровью и развитию” и об отмене концерта артиста», — отметили в УФАС.