Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Москва отреагировала на появление С-300 в Донбассе
Находка под Антарктидой потрясла ученых
Пожилые супруги попытались покончить с собой, устав от нехватки денег
Специалисты развенчали мифы о причинах сахарного диабета
Минстрой предлагает изменить правила оплаты отопления
Эксперты о ситуации на Украине Как Россия должна реагировать на захват судов в Азовском море?
«Угрожают базам? Так уберите их»: в РФ ответили на опасения США
В РФ ответили на требование финнов вернуть Карелию
Как ванна и душ вам вредят
Три продукта, которые помогут чувствовать себя лучше
Супруги делали дома уборку и разбогатели на 118 млн - СМИ
Бари Алибасов о брачной ночи с 80-летней артисткой
У Кокорина в СИЗО новые неприятности
В правительстве РФ произошла крупная отставка
Результат ДНК-теста довел певца Серова до слёз - СМИ
Тайна о внебрачном сыне Абдулова раскрыта - СМИ
У россиян-банкротов разрешили изымать единственное жилье
В России рухнули цены на частные дома
Фоторепортажи
12Невесомый вклад: что происходит внутри МКС
22Северокорейская угроза
06:07 (мск), источник: Lenta.Ru

Назван вред кофе и чая для беременных

Кофеин приводит к уменьшению размера плода у беременных. Это выяснили ирландские ученые, итоги их исследования опубликованы в American Journal of Clinical Nutrition.

Наверх

Специалисты проанализировали данные 941 матери и их детей. Обнаружилось, что почти у половины (48 процентов) беременных женщин основным источником кофеина был чай, чуть больше трети (38 процентов) пили кофе.

В результате ученые увидели такую картину: от каждых лишних ста миллиграммов кофеина в день во время первого триместра вес новорожденного становился меньше на 72 грамма.

Уменьшались также рост и длина окружности головы, гестационный возраст (срок, который ребенок провел в утробе матери с момента зачатия — прим. «Ленты.ру») сокращался.

У матерей, которые потребляли много кофеина, новорожденные весили на 170 граммов меньше, чем у тех, кто пил кофе и чай по минимуму. Кроме того, женщины, злоупотреблявшие кофеиносодержащими напитками, чаще сталкивались с осложнениями при родах.

В качестве нормы специалисты взяли отметку в 200 миллиграммов в день. Ученые отмечают, что даже небольшая доза кофеина влияет на плод.

Ученые назвали полезную для сердца дозу кофеина
Во время загрузки произошла ошибка.
23 июня© Ньюстюб
 Готовимся к худшему: продукты резко подорожают
Главный борец с коррупцией оказался миллиардером
Путин заявил, что зарплаты должны выражаться в реальных деньгах
Жители Твери просят отменить концерт Егора Крида
На рынке нефти образовался «крест смерти»
Кот, пытавшийся достать вмерзшую в лед рыбу, попал на видео
Хакеры: ученый Сутягин сотрудничает с Integrity Initiative
Госдеп: Россия хочет «разрушить устремления Украины к Западу»
Голодец назвала «ужасающими» повреждения картины «Иван Грозный»
Спорт
Черная пятница: ошибка чемпиона мира стоила «Локо» очков «Урал» впервые за 23 года обыграл «Локомотив» в Москве
Hi-Tech
Рекордная распродажа на AliExpress: последний шанс Последние скидки не полезные товары.
Авто
Московское «кладбище» ненужных машин (фото) За всё время работы службы эвакуации «Московского паркинга» на специализированных стоянках скопилось более 5 тысяч невостребованных автомобилей
Кино
От Орейро до Ролле: что стало с актрисами любимых мыльных опер В 90-е все делали это — засматривались сериалами вроде «Санта-Барбары» и «Дикого ангела». Mail.ru Кино вспоминает звезд тех лет и выясняет, как сложилась их судьба
Недвижимость
У россиян-банкротов разрешили изымать единственное жилье
В 2019 году цены на недвижимость резко пойдут в рост
Какие налоги надо заплатить при продаже квартиры?
До 5% российских сотрудников IKEA грозит сокращение
Популярные темы на «Детях»
Мама школьника сумела защитить сына от травли 348
Я раздражаю мужа 196
Боюсь совершить ошибку 187
Пятничный еврейский юмор. 172
Леди
Сколько стоила самая дорогая свадьба 2018 года в России В ноябре в Москве состоялось чеченское торжество, размаху которого позавидовали бы Меган Маркл и принц Гарри.
Все о ремонте
Интерьер недели: квартира архитектора в Москве
Как оформить маленькую квартиру: простые советы
Как сделали перепланировку в небольшой сталинке
Ремонтируем кухню: 9 полезных советов
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь