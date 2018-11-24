Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Москва отреагировала на появление С-300 в Донбассе
Находка под Антарктидой потрясла ученых
Американка родила близнецов в машине на полном ходу
Семьи жертв крушения Boeing подали в ЕСПЧ иск к России
Какие налоги надо заплатить при продаже квартиры?
Свадьба взаймыЗачем россияне женятся в кредит и к чему это приводит
После свадьбы Алибасов и Фе­до­се­е­ва-Шук­ши­на пошли в суд
В РФ ответили на требование финнов вернуть Карелию
В сети нашли 9-летнюю копию Гермионы из «Гарри Поттера»
За «Секретом на миллион» Максаковой Кудрявцева летала в Германию
Супруги делали дома уборку и разбогатели на 118 млн - СМИ
Бари Алибасов о брачной ночи с 80-летней артисткой
«Панический побег»: Тимошенко о ситуации в стране
ЦБ отозвал лицензии сразу у двух банков
Результат ДНК-теста довел певца Серова до слёз - СМИ
Тайна о внебрачном сыне Абдулова раскрыта - СМИ
У россиян-банкротов разрешили изымать единственное жилье
Какие налоги надо заплатить при продаже квартиры?
Фоторепортажи
7В РЖД показали как будут выглядеть новые плацкарты
14Животные, попавшие в лесные пожары Калифорнии
07:33 (мск), источник: Lenta.Ru

В Белоруссии нашли способ ограничить свободу в интернете

В Белоруссии будут требовать номер телефона при попытке оставить комментарий к новостям на сайтах. Об этом сообщает TUT.BY.

Наверх

«Кто-то захотел создать комментарий. Он отправляет послание свое на тот или иной интернет-ресурс и оставляет номер телефона. Ему придет специальный код», — пояснил министр информации страны Александр Карлюкевич. Он подчеркнул, что никто не мешает человеку высказывать свою точку зрения, однако важно, чтобы она не противоречила законам страны.

Соответствующие поправки к закону о СМИ вступят в силу с 1 декабря 2018 года. Нововведения предполагают, что интернет-ресурсы смогут собирать персональные данные пользователей: фамилию, имя, отчество, пол, дату и место рождения, адрес электронной почты и информацию о времени публикации, а также идентификационные сведения об абонентских устройствах пользователей (МАС-адрес, внутренние и внешние IP-адреса).

Владельцы ресурсов должны будут хранить эти данные и предоставлять их по требованию органов прокуратуры, суда и других надзорных ведомств.

 Готовимся к худшему: продукты резко подорожают
Главный борец с коррупцией оказался миллиардером
Путин заявил, что зарплаты должны выражаться в реальных деньгах
Жители Твери просят отменить концерт Егора Крида
На рынке нефти образовался «крест смерти»
Глава Генштаба Великобритании счел Россию опаснее ИГ
Хакеры: ученый Сутягин сотрудничает с Integrity Initiative
Около 400 многоквартирных домов в Дагестане построены незаконно
Спорт
Черная пятница: ошибка чемпиона мира стоила «Локо» очков «Урал» впервые за 23 года обыграл «Локомотив» в Москве
Hi-Tech
Рекордная распродажа на AliExpress: последний шанс Последние скидки не полезные товары.
Авто
Московское «кладбище» ненужных машин (фото) За всё время работы службы эвакуации «Московского паркинга» на специализированных стоянках скопилось более 5 тысяч невостребованных автомобилей
Кино
От Орейро до Ролле: что стало с актрисами любимых мыльных опер В 90-е все делали это — засматривались сериалами вроде «Санта-Барбары» и «Дикого ангела». Mail.ru Кино вспоминает звезд тех лет и выясняет, как сложилась их судьба
Недвижимость
У россиян-банкротов разрешили изымать единственное жилье
7 признаков плохого ремонта
В России рухнули цены на частные дома
До 5% российских сотрудников IKEA грозит сокращение
Дети
Лиза Галкина затмила всех на дне рождения внучки Игоря Крутого Девочке исполнилось три года (фото)
Леди
Сколько стоила самая дорогая свадьба 2018 года в России В ноябре в Москве состоялось чеченское торжество, размаху которого позавидовали бы Меган Маркл и принц Гарри.
Все о ремонте
Ремонтируем кухню: 9 полезных советов
Подмосковный дом в духе современной западной архитектуры
Как сделать косметический ремонт ванной комнаты за 3 дня
5 быстрых советов для тех, кто делает ремонт самостоятельно
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь