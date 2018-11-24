В Белоруссии нашли способ ограничить свободу в интернете
В Белоруссии будут требовать номер телефона при попытке оставить комментарий к новостям на сайтах. Об этом сообщает TUT.BY.
В Белоруссии будут требовать номер телефона при попытке оставить комментарий к новостям на сайтах. Об этом сообщает TUT.BY.
«Кто-то захотел создать комментарий. Он отправляет послание свое на тот или иной
Соответствующие поправки к закону о СМИ вступят в силу с 1 декабря 2018 года. Нововведения предполагают, что
Владельцы ресурсов должны будут хранить эти данные и предоставлять их по требованию органов прокуратуры, суда и других надзорных ведомств.