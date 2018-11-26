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16:10 (мск), источник: РИА Новости

Слезливый микроцефал с копытами. Куда эволюция заведет человека

МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости, Альфия Еникеева. Люди будут страдать от врожденных заболеваний крови, но обретут устойчивость к малярии. Развитие компьютерных технологий значительно уменьшит человеческий мозг, а мужчины исчезнут из-за мутаций в Y-хромосоме. Таковы возможные сценарии эволюции человека на ближайшие несколько миллионов лет.

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Корреспондент РИА Новости просмотрела несколько десятков исследований и выделила пять признаков, которые с высокой вероятностью появятся у людей в будущем.

Ноги-копыта

Эволюция закрепляет полезные признаки и отбраковывает ненужные. Хорошая тому иллюстрация — человеческая стопа. Разумеется, наши ноги отличаются от конечностей человекообразных обезьян, но все равно выдают в нас древесных животных, хотя уже миллионы лет прошли с тех пор, как предки человека сменили образ жизни.

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Начиная с афарских австралопитеков (3,5 — 2,5 миллиона лет назад), которых можно считать практически наземными животными, и до современного человека наша главная точка опоры и передвижения становилась все более компактной. Пальцы ноги постоянно укорачивались — за счет средних фаланг. Это хорошо заметно на мизинце, фаланги которого у многих людей — совершенно бесформенные и от рождения сросшиеся.

«Ясно, что будущее нашей стопы — в исчезновении пальцев. Наземные животные всегда приходят к тому, что пальцев становится меньше. Рекордсмен тут, без сомнения, — лошадь. Но у человека есть возможность переплюнуть и ее: развитие транспорта позволит обходиться совсем без ног. Зато исчезнут проблемы варикоза и грибка на ногтях», — пишет в книге «Достающее звено» доцент кафедры антропологии биологического факультета МГУ Станислав Дробышевский.

На руках появится шестой палец

Изменения формы стоп повлекли за собой эволюцию верхних конечностей, говорится в работе американских и канадских ученых. Собрав огромный массив данных о размерах рук и ног человека и шимпанзе, ученые создали математическую модель, доказывающую, что малейшие изменения в форме стоп ведут к трансформации кистей рук.

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Но если с дальнейшей эволюцией стопы все более или менее понятно — укорачивание и сращивание пальцев, исчезновение свода стопы, то сценарии изменения формы рук могут быть разные, и на их реализацию среди прочего повлияет дальнейшее развитие технологий.

«Сейчас наша кисть невероятно примитивна, она упорно сохраняет план строения карбоновых “стегоцефалов”. Но так не может продолжаться вечно. Грациализация уже ослабила нашу руку, но и это не предел. Как любой крайний элемент скелета, особенно рискует мизинец. С одной стороны, им удобно тыркать крайние кнопочки на клавиатуре, но новые технологии ввода данных уже сейчас позволяют обойтись вообще без пальцев. С другой стороны, если клавиатуры продолжат свою эволюцию, то и шестой палец не помешает. Полидактилия регулярно возникает сама по себе. Почему бы не закрепиться полезному признаку — постмизинцу», — отмечает Дробышевский.

Мозг уменьшится, интеллект ухудшится

Человек обладает самым большим мозгом среди приматов, его размер постоянно увеличивался в последние семь миллионов лет — с 300 до 1500 кубических сантиметров. Примерно 25 тысяч лет назад тренд поменялся на обратный: мозг постепенно усыхает, полагают ученые. К сегодняшнему моменту главный человеческий орган потерял в размерах около пяти процентов (с 1500 до 1425 кубических сантиметров у мужчин).

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Как выяснили антропологи из Чикагского университета, в этом виноваты мутации в гене ASPM, возникшие у людей на Ближнем Востоке и в Европе около шести тысяч лет назад. Сегодня большая часть представителей человеческой популяции — носители этой мутации, поэтому мозг продолжит уменьшаться.

Учитывая бурное развитие технологий и зависимость человека от них, уменьшение мозга, скорее всего, будет сопровождаться падением интеллекта. А повсеместное использование гаджетов приведет к увеличению слезных желез, необходимых для достаточного увлажнения глаз. Так, группа ученых из Колумбийского университета (США) установила, что постоянное использование интернета сильно вредит памяти.

«Люди не пытаются что-то запоминать, если знают, что потом смогут найти эту информацию с помощью поисковика», — указывают авторы работы.

Пищеварение как у пауков

На мозг приходится около двух процентов массы тела, а потребляет он 20 процентов всей вырабатываемой организмом энергии. Иными словами, крупный мозг требует мощного метаболизма. Но наша пищеварительная система никогда не была очень большой, а после того, как предки человека вышли из леса в саванну, стали использовать орудия труда и есть много мяса, начала постепенно сокращаться.

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Освоение огня и приготовление пищи самыми разными способами еще немного сократили пищеварительную систему. Вслед за кишечником подтянулись и челюсти. Со времен афарских австралопитеков размер зубов, а следовательно, и челюстей уменьшился примерно на десять процентов. И этот процесс продолжается до сих пор.

Однако, предупреждают американские исследователи, переход на внешнее пищеварение (а приготовление пищи можно так квалифицировать) уже принесло человеку немало вреда. Диабет, гипертензия и рак — результат смены пищевых привычек наших предков. Поэтому не исключено, что дальнейшее сокращение пищеварительной системы чревато новыми проблемами с метаболизмом.

Малярия и красота

Часть человечества получит врожденные заболевания крови. Именно так люди смогут адаптироваться к вирусу малярии и ВИЧ, утверждают исследователи из Калифорнийского университета в Беркли (США). Среди обитателей Африки сейчас идет отбор на мутации, которые позволят их носителям противостоять болезням, дожить до репродуктивного возраста, но эти мутации ассоциированы с болезнями крови — в частности талассемией.

В будущем женщины станут красивее. Как установили исследователи из университета Хельсинки, более привлекательные женщины больше рожают. Причем среди их потомства преобладают девочки, которые тоже вырастают в красивых женщин. И со временем этот тренд только усиливается.

Впрочем, американский антрополог Ян Таттерсол относится скептически к утверждениям о продолжающейся эволюции человека. Людей на Земле много (почти семь миллиардов), они часто переезжают с места на место, постоянно перемешиваются — больше нет изолированных браков. Поэтому времени и возможности для закрепления полезных мутаций просто не остается. Следовательно, человек не может эволюционировать — такой вывод он делает в книге Becoming Human: Evolution and Human Uniqueness.

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