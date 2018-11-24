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12:10 (мск), источник: Известия

МВД и Минздрав обменяются данными о страдающих алкоголизмом водителях

МВД России и Минздрав подготовили законопроект об обмене информацией о водителях, которым по состоянию здоровья противопоказано управление транспортным средством, например людям, страдающим алкоголизмом и наркоманией. Об этом сообщил осведомленный источник в правительстве РФ.

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Источник: РИА "Новости"

Инициатива предлагает предоставить ГИБДД доступ к данным Единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения, куда будут поступать сведения о пациентах государственных и частных клиник.

Кроме того, этот документ станет частью масштабной реформы по оптимизации процесса получения водительского удостоверения, которая предполагает проведение проверки большей части документов в электронном виде, уточняет «РИА Новости».

«В настоящее время МВД и Минздрав завершили работу над законопроектом, планируется, что в декабре он будет внесен в правительство», — пояснил источник.

Обмен данных между министерствами в проекте закона прописан следующим образом: сотрудник ГИБДД с помощью системы межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ) направляет запрос о получении медицинского заключения гражданином, а в ответ он получает данные о выдаче бланка, наличии противопоказаний или ограничений к вождению, а также о разрешенных для него категориях транспортных средств.

Ранее участники и эксперты рынка сообщили «Известиям», что обучение в российских автошколах подорожает на 10% с начала 2019 года.

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