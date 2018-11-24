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11:18 (мск), источник: Mail Новости

Жительница Туркмении создает миниатюрные кукольные миры (фото)

Это настоящее произведение искусства.

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Дизайнер Ольга Мокрицкая из Туркмении возрождает древнюю традицию создания миниатюрных домиков с кукольной мебелью.

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Работы мастера получили признание во многих странах мира. Фотографиями своих произведений Ольга делится в соцсетях. У нее десятки тысяч подписчиков.

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В Европе кукольные домики появились в 16 веке. Они были довольно большими, размером с сервант. Это дорогое удовольствие могли позволить себе только аристократы и богатые торговцы. Миниатюры с интерьером и куклами были предметом коллекционирования взрослых. Они стали настоящими произведениями искусства.

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Миниатюрные домики начали создавать в 18 веке. Теперь уже ими забавлялись не только взрослые, но и дети. Всплеск моды на крошечные дома наблюдался в Германии в начале 20 века.

За последние сто лет из-за конвейерного производства кукольные домики стали намного менее утонченными. Ольга Мокрицкая возвращает этой традиции первоначальную изысканность.

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