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13:08 (мск), источник: Известия

В семье Сергея Безрукова родился сын

Народный артист России, актер Сергей Безруков сообщил о рождении сына. Новостью о пополнении в семье он поделился в соцсети Instagram.

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Источник: Известия

Артист опубликовал свою фотографию из роддома. В подписи под снимком актер выразил благодарность жене за рождение ребенка.

«СЫН! (И я снова был рядом) Анечка, любимая моя, родная моя! Спасибо тебе!», — написал Безруков.

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Пользователи соцсети оставили под фотографией большое количество комментариев с поздравлениями и добрыми пожеланиями семье актера.

Безруков и Матисон заключили брак в 2016 году, а уже через несколько месяцев у них появилась дочь Мария. О новой беременности супруги актера стало известно в мае.

18 октября актер отметил 45-летний юбилей. С днем рождения артиста поздравил и мэр Москвы Сергей Собянин.

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