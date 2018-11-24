Где живут бараны с двумя парами рогов (фото)
Они занесены в списки исчезающих пород.
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Они занесены в списки исчезающих пород.
Гебридская порода овец известна своим необычным видом. Эти животные имеют грубую шерсть черного окраса, а их голову могут украшать сразу две пары рогов.
Гебридские овцы распространены в Шотландии. Они значительно меньше других своих сородичей: самки весят не более 40 кг, а барашки — около 50−60 кг.
Эти животные очень выносливы, их можно пасти на самых разнообразных пастбищах. Мясо и жир гебридской овцы содержат мало холестерина, а потому очень ценятся.
Интересно, что до 19 века гебридские овцы имели самый разнообразный окрас. Но с резким сокращением поголовья ген черного окраса стал доминирующим.
В 1973 году гебридская овца была занесена в списки редких пород. Сегодня эти существа находятся под охраной, а в хозяйствах выращиваются в основном как декоративные животные.
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