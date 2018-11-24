Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Молчать не намерен: Добронравов раскрыл мошенническую схему
Камера в деревне поймала 58 000 нарушителей за две недели
Полина Гагарина считает, что ее дочка будет балериной
Рогозин пошутил
Минстрой предлагает изменить правила оплаты отопления
В США увлеклись составлением списков врагов Американская журналистика забыла о беспристрастности
В РФ ответили на требование Финляндии вернуть Карелию
В Брестской крепости найден тайник
Британец публично рассказал об интимной операции
Ученые нашли способ снизить давление без лекарств
Супруги делали дома уборку и разбогатели на 118 млн - СМИ
Бари Алибасов о брачной ночи с 80-летней артисткой
Опрос показал число россиян, не отдавших бы голос Путину теперь
Чиновник арестован за взятку в 24 млн: его реакция
55-летний любовник Лободы замечен с молодой девушкой - фото
Тайна о внебрачном сыне Абдулова раскрыта - СМИ
"Россия не имеет права": заявление Порошенко о четком сигнале РФ
Стали известны сказанные Грефу лично Путиным слова
Фоторепортажи
8Самые смешные фотографии дикой природы
22Северокорейская угроза
13:06 (мск), источник: Mail Новости

Где живут бараны с двумя парами рогов (фото)

Они занесены в списки исчезающих пород.

Наверх

Гебридская порода овец известна своим необычным видом. Эти животные имеют грубую шерсть черного окраса, а их голову могут украшать сразу две пары рогов.

Во время загрузки произошла ошибка.

Гебридские овцы распространены в Шотландии. Они значительно меньше других своих сородичей: самки весят не более 40 кг, а барашки — около 50−60 кг.

Эти животные очень выносливы, их можно пасти на самых разнообразных пастбищах. Мясо и жир гебридской овцы содержат мало холестерина, а потому очень ценятся.

Во время загрузки произошла ошибка.

Интересно, что до 19 века гебридские овцы имели самый разнообразный окрас. Но с резким сокращением поголовья ген черного окраса стал доминирующим.

Во время загрузки произошла ошибка.

В 1973 году гебридская овца была занесена в списки редких пород. Сегодня эти существа находятся под охраной, а в хозяйствах выращиваются в основном как декоративные животные.

Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.

Читайте также:

Путин: зарплаты должны выражаться в реальных деньгах
Жители Твери просят отменить концерт Егора Крида
На рынке нефти образовался «крест смерти»
Создатель самбо умер забытым в тюрьме: жизнь Василия Ощепкова
Рогозин предложил проверить, были ли американцы на Луне
В семье Сергея Безрукова родился сын
Исследование показало, сколько денег нужно россиянам для счастья
Спорт
ЦСКА воспользовался осечкой «Локо» и вышел на третье место в РПЛ Двумя матчами в Грозном и Москве стартовал 15-й тур Российской премьер-лиги (РПЛ)
Hi-Tech
Рекордная распродажа на AliExpress: последний шанс Последние скидки не полезные товары.
Авто
Московское «кладбище» ненужных машин (фото) За всё время работы службы эвакуации «Московского паркинга» на специализированных стоянках скопилось более 5 тысяч невостребованных автомобилей
Кино
От Орейро до Ролле: что стало с актрисами любимых мыльных опер В 90-е все делали это — засматривались сериалами вроде «Санта-Барбары» и «Дикого ангела». Mail.ru Кино вспоминает звезд тех лет и выясняет, как сложилась их судьба
Недвижимость
У россиян-банкротов разрешили изымать единственное жилье
В 2019 году цены на недвижимость резко пойдут в рост
7 признаков плохого ремонта
Минстрой предлагает изменить правила оплаты отопления
Популярные темы на «Детях»
Мама школьника сумела защитить сына от травли 413
Чёрная пятница - кто что успел купить, где и почём, хвастайтесь)) 225
О труде школьников 183
Пятничный еврейский юмор. 180
Леди
Прически на Новый год на длинные, средние и короткие волосы Считаем дни до Нового года и начинаем накручивать волосы разной длины уже сейчас! (Тренировка еще никому не мешала).
Все о ремонте
Как выглядит двушка в Швеции с проходной кухней (фото)
Как исправить неудачную планировку в квартире: 6 примеров
Уютный дом для семьи в стиле американская неоклассика
Панорамные окна и белые стены: дизайн квартиры в Москве
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь