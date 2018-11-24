В Воронеже объявили желтый уровень опасности из-за ветра и гололеда
Погоду в регионе определяет мощный циклон.
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Погоду в регионе определяет мощный циклон.
Гидрометцентр объявил в Воронежской области желтый уровень опасности.
Погоду в регионе на выходных определяет мощный циклон. До вечера субботы синоптики обещают сильный ветер. Начиная с 21:00 24 ноября и в течение суток, в регионе ожидается гололед и налипание мокрого снега.
Напомним, мокрый снег пойдет в Воронеже в ночь с субботы на воскресенье и временами в течение дня 25 ноября. Днем, по прогнозу, ожидается -1 °, ночью -4 °.