Художница создает микроскопические скульптуры птиц (фото)
Это очень непростое искусство.
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Это очень непростое искусство.
Девушка создает крохотные фигурки птиц. Некоторые из них не больше миллиметра, а хорошо рассмотреть пернатых можно только под увеличительным стеклом.
Художница живет на юге страны. Она любит гулять по сельской местности и наблюдать за птицами. Мари влюбилась в искусство еще в детстве, а работать с микроскульптурой она начала 13 лет назад.
Коидон признается, что микроскульптура — очень непростое занятие. Масштаб, с которым работает художница, превращает ее инструменты, такие как скальпель, иголки или булавки, в гигантские и неудобные предметы. Некоторые детали, например, глаза или клюв, отнимают у нее до двух недель. И часто все приходится переделывать с самого начала.
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