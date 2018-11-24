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16:43 (мск), источник: Mail Новости

Художница создает микроскопические скульптуры птиц (фото)

Это очень непростое искусство.

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Художник-самоучка Мари Коидон из Франции достигла удивительного мастерства в искусстве микроскульптуры.

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Девушка создает крохотные фигурки птиц. Некоторые из них не больше миллиметра, а хорошо рассмотреть пернатых можно только под увеличительным стеклом.

Художница живет на юге страны. Она любит гулять по сельской местности и наблюдать за птицами. Мари влюбилась в искусство еще в детстве, а работать с микроскульптурой она начала 13 лет назад.

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Коидон признается, что микроскульптура — очень непростое занятие. Масштаб, с которым работает художница, превращает ее инструменты, такие как скальпель, иголки или булавки, в гигантские и неудобные предметы. Некоторые детали, например, глаза или клюв, отнимают у нее до двух недель. И часто все приходится переделывать с самого начала.

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