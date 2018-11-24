Ученые нашли эффективный способ бросить курить

Источник: Известия

Чтобы проверить это, специалисты поставили онлайн-эксперимент с участием 156 американских курильщиков. Им показывали сигаретные пачки со слоганом «Так люди смотрят на курильщиков» и фотографиями людей. В одном варианте у трех человек выражение лица было нейтральным, а во втором — отчетливо читалось отвращение.

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Выяснилось, что добровольцы, которые видели «осуждающие» пачки, чаще чувствовали себя пристыженными и виноватым. Как показала статистика, у них повышалась мотивация бросить курить. Однако те испытуемые, для кого курение было частью собственного стиля, почти не реагировали на подобное давление, отмечает N+1.

Ранее ученые назвали неожиданную пользу запрета на курение в общественных местах. Оказалось, что такие меры заметно понижает средний уровень «верхнего» артериального давления у пассивных курильщиков.