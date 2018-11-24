Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Лавров рассмешил зал своим советом Западу
Камера в деревне поймала 58 000 нарушителей за две недели
Судьба девушки, прыгнувшей в замерзшее озеро в нижнем белье
Специалисты развенчали мифы о причинах сахарного диабета
У россиян-банкротов разрешили изымать единственное жилье
Россия вносит реальный вклад в энергобезопасность Европы Путин вместе с Эрдоганом примет участие в мероприятиях по поводу строительства «Турецкого потока»
В РФ ответили на требование Финляндии вернуть Карелию
В Брестской крепости найден тайник
Британец публично рассказал об интимной операции
Ученые нашли способ снизить давление без лекарств
Супруги делали дома уборку и разбогатели на 118 млн - СМИ
Бари Алибасов о брачной ночи с 80-летней артисткой
Опрос показал число россиян, не отдавших бы голос Путину теперь
Чиновник арестован за взятку в 24 млн: его реакция
Певец Серов заплакал, узнав результаты ДНК-теста - СМИ
Тайна о внебрачном сыне Абдулова раскрыта - СМИ
Стали известны слова, которые Греф услышал лично от Путина
"РФ не имеет права": Порошенко о "четком сигнале"
Фоторепортажи
14Животные, попавшие в лесные пожары Калифорнии
7В РЖД показали как будут выглядеть новые плацкарты
17:48 (мск), источник: Известия

Ученые нашли эффективный способ бросить курить

Ученые из Западного университета в Канаде пришли к выводу, что для борьбы с курением можно использовать общественное отвращение к этой пагубной привычке и ее осуждение. Их выводы представлены в журнале Journal of Consumer Affairs.

Наверх
Источник: Известия

Чтобы проверить это, специалисты поставили онлайн-эксперимент с участием 156 американских курильщиков. Им показывали сигаретные пачки со слоганом «Так люди смотрят на курильщиков» и фотографиями людей. В одном варианте у трех человек выражение лица было нейтральным, а во втором — отчетливо читалось отвращение.

Читайте также
Названа неожиданная польза запрета на курение в общественных местах

Выяснилось, что добровольцы, которые видели «осуждающие» пачки, чаще чувствовали себя пристыженными и виноватым. Как показала статистика, у них повышалась мотивация бросить курить. Однако те испытуемые, для кого курение было частью собственного стиля, почти не реагировали на подобное давление, отмечает N+1.

Ранее ученые назвали неожиданную пользу запрета на курение в общественных местах. Оказалось, что такие меры заметно понижает средний уровень «верхнего» артериального давления у пассивных курильщиков.

Читайте также:

Врачи рекомендуют отказаться от алкоголя и курения при повышенном давлении
Во время загрузки произошла ошибка.
12 ноября© Ньюстюб
 Высокий смог: грязный воздух крадет у жителей Земли годы жизни
Кот за два: как спасают бездомных животных
Хакеры рассказали об антироссийской программе Британии
На рынке нефти образовался «крест смерти»
Создатель самбо умер забытым в тюрьме: жизнь Василия Ощепкова
Плющенко высмеял Ягудина (видео)
В семье Сергея Безрукова родился сын
Как выглядит «золотой» город на высоте 5 тысяч метров (фото)
Спорт
Допинг в финале: как попался капитан «Реала» Капитан мадридского "Реала" Серхио Рамос употребил запрещенное вещество, о чем стало известно после финала Лиги чемпионов против туринского "Ювентуса"
Hi-Tech
Рекордная распродажа на AliExpress: последний шанс Последние скидки не полезные товары.
Авто
Московское «кладбище» ненужных машин (фото) За всё время работы службы эвакуации «Московского паркинга» на специализированных стоянках скопилось более 5 тысяч невостребованных автомобилей
Кино
От Орейро до Ролле: что стало с актрисами любимых мыльных опер В 90-е все делали это — засматривались сериалами вроде «Санта-Барбары» и «Дикого ангела». Mail.ru Кино вспоминает звезд тех лет и выясняет, как сложилась их судьба
Недвижимость
У россиян-банкротов разрешили изымать единственное жилье
7 признаков плохого ремонта
В России рухнули цены на частные дома
До 5% российских сотрудников IKEA грозит сокращение
Популярные темы на «Детях»
Брат хочет вернуть деньги 346
О труде школьников 313
Чёрная пятница - кто что успел купить, где и почём, хвастайтесь)) 241
Папа манипулирует ребенком, чтобы мама отказалась от алиментов 141
Леди
Прически на Новый год на длинные, средние и короткие волосы Считаем дни до Нового года и начинаем накручивать волосы разной длины уже сейчас! (Тренировка еще никому не мешала).
Все о ремонте
Как выглядит двушка в Швеции с проходной кухней (фото)
Как исправить неудачную планировку в квартире: 6 примеров
Уютный дом для семьи в стиле американская неоклассика
Панорамные окна и белые стены: дизайн квартиры в Москве
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь