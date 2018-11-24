Как выглядит «золотой» город на высоте 5 тысяч метров (фото)
Здесь в тяжелейших условиях добывают золотую руду.
Здесь в тяжелейших условиях добывают золотую руду.
Городок
Он расположен в Андах на высоте 5100 метров над уровнем моря. Кислорода здесь не хватает, а температура ночью всегда ниже нуля.
В городе почти не развита инфраструктура, отсутствует канализация, а окружающая среда загрязнена ртутью. Вместо подъездной дороги к городку ведет оледенелая горная тропа.
Но все же это место привлекает многих людей. Дело в том, что в
Добыча золота ведется в очень тяжелых условиях. Некоторые добытчики работают без зарплаты. Вместо этого они уносят с собой
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