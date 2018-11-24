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17:48 (мск), источник: Mail Новости

Как выглядит «золотой» город на высоте 5 тысяч метров (фото)

Здесь в тяжелейших условиях добывают золотую руду.

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Городок Ла-Ринконада в Перу считается самым высоким обитаемым местом на Земле.

Он расположен в Андах на высоте 5100 метров над уровнем моря. Кислорода здесь не хватает, а температура ночью всегда ниже нуля.

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В городе почти не развита инфраструктура, отсутствует канализация, а окружающая среда загрязнена ртутью. Вместо подъездной дороги к городку ведет оледенелая горная тропа.

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Но все же это место привлекает многих людей. Дело в том, что в Ла-Ринконада добывают золото. Запасы золотой руды здесь достаточно большие, чтобы в городе проживало до 30 тысяч человек.

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Добыча золота ведется в очень тяжелых условиях. Некоторые добытчики работают без зарплаты. Вместо этого они уносят с собой какую-то часть добытой руды.

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