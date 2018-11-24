На видео сняли эффектную синхронную посадку истребителей Су-57

На видео показано, как пара новейших самолетов подлетает к аэропорту, приземляется на взлетно-посадочную полосу, а затем истребители используют тормозные парашюты. При этом летчики действуют практически одновременно, демонстрируя удивительную слаженность в воздухе и на земле. Создается впечатление, будто машины являются единым организмом.