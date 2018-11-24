Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Москва отреагировала на появление С-300 в Донбассе
Камера в деревне поймала 58 000 нарушителей за две недели
Произошло второе самоубийство анестезиолога за неделю
Названа главная опасность банкоматов для клиентов
Какие налоги надо заплатить при продаже квартиры?
В США увлеклись составлением списков врагов Американская журналистика забыла о беспристрастности
«Угрожают базам? Так уберите их»: в РФ ответили на опасения США
В РФ ответили на требование финнов вернуть Карелию
Британец публично рассказал об интимной операции
Ученые нашли способ снизить давление без лекарств
Супруги делали дома уборку и разбогатели на 118 млн - СМИ
Бари Алибасов о брачной ночи с 80-летней артисткой
Опрос показал число россиян, не отдавших бы голос Путину теперь
Чиновник арестован за взятку в 24 млн: его реакция
Певец Серов заплакал, узнав результаты ДНК-теста - СМИ
Тайна о внебрачном сыне Абдулова раскрыта - СМИ
У россиян-банкротов разрешили изымать единственное жилье
В России рухнули цены на частные дома
Фоторепортажи
12Ледовое шоу
15Шпион, выйди вон!
24 ноября, источник: Российская газета

На видео сняли эффектную синхронную посадку истребителей Су-57

Ролик подготовил телеканал «Звезда». Съемки велись с транспортного самолета Ан-12, благодаря чему удалось запечатлеть процесс с необычного ракурса — вблизи, перед самыми истребителями и чуть сверху.

Наверх

На видео показано, как пара новейших самолетов подлетает к аэропорту, приземляется на взлетно-посадочную полосу, а затем истребители используют тормозные парашюты. При этом летчики действуют практически одновременно, демонстрируя удивительную слаженность в воздухе и на земле. Создается впечатление, будто машины являются единым организмом.

Во время загрузки произошла ошибка.

Напомним, ранее похожим образом с рампы Ан-12 производилась съемка отработки дозаправки Су-57 в воздухе, благодаря чему также удалось получить эффектные кадры. Также на видео был снят синхронный полет четырех Су-57 и сложнейшая фигура высшего пилотажа «Кленовый лист».

 На видео сняли эффектную синхронную посадку истребителей Су-57
Обстановка на Елисейских полях постепенно нормализуется
Хакеры рассказали об антироссийской программе Британии
Ученые нашли эффективный способ бросить курить
Создатель самбо умер забытым в тюрьме: жизнь Василия Ощепкова
Плющенко высмеял Ягудина (видео)
95-летнего охранника нацистского лагеря собрались судить
В семье Сергея Безрукова родился сын
Спорт
Третье армейское дерби осталось за Москвой ЦСКА одержал третью победу в сезоне над СКА.
Hi-Tech
Рекордная распродажа на AliExpress: последний шанс Последние скидки не полезные товары.
Авто
Московское «кладбище» ненужных машин (фото) За всё время работы службы эвакуации «Московского паркинга» на специализированных стоянках скопилось более 5 тысяч невостребованных автомобилей
Кино
От Орейро до Ролле: что стало с актрисами любимых мыльных опер В 90-е все делали это — засматривались сериалами вроде «Санта-Барбары» и «Дикого ангела». Mail.ru Кино вспоминает звезд тех лет и выясняет, как сложилась их судьба
Недвижимость
У россиян-банкротов разрешили изымать единственное жилье
7 признаков плохого ремонта
В России рухнули цены на частные дома
До 5% российских сотрудников IKEA грозит сокращение
Популярные темы на «Детях»
О труде школьников 445
Брат хочет вернуть деньги 392
Папа манипулирует ребенком, чтобы мама отказалась от алиментов 164
дизайнерские решения, которые вызывают только один вопрос: «Как до этого можно додуматься? 161
Леди
Сколько стоила самая дорогая свадьба 2018 года в России В ноябре в Москве состоялось чеченское торжество, размаху которого позавидовали бы Меган Маркл и принц Гарри.
Все о ремонте
Как выглядит двушка в Швеции с проходной кухней (фото)
Как исправить неудачную планировку в квартире: 6 примеров
Уютный дом для семьи в стиле американская неоклассика
Панорамные окна и белые стены: дизайн квартиры в Москве
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь