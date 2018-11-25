В соцсетях отмечают День матери (фото)
Публичные личности делятся снимками со своими мамами и детьми.
Публичные личности делятся снимками со своими мамами и детьми.
В последнее воскресенье ноября в России отмечают День матери.
Праздник был учрежден Указом президента России в 1998 году и с тех пор отмечается ежегодно. Во всех регионах страны в этот день или накануне проходят праздничные концерты и благотворительные мероприятия.
О том, что праздник из официального постепенно становится народным, свидетельствует активность пользователей соцсетей. Многие россияне делятся фотографиями своих матерей и жен, а мамы снимают селфи с детьми. Своими снимками поделились и многие публичные люди.
Актриса Ольга Кузьмина опубликовала фотографию с сыном. «Вот такое доброе утро в День матери! Нет ничего дороже этих нежных объятий маленькими ручонками», — написала она.
Актриса и певица Полина Булаткина поделилась фотографией с мамой. «День матери, чудесный праздник, который должен отмечаться каждый день! Давайте почаще говорить нашим мамам, что мы их любим и что мы им благодарны! Ведь они у нас одни!» — подписала девушка снимок.
Ксения Бородина поделилась снимком с детьми и посвятила благодарный пост всем родителям.
Глава Якутии Айсен Николаев тоже поздравил всех мам и поделился фото со своей родительницей.
Кристина Орбакайте опубликовала снимок книги, благодаря которой получила свое имя: «Удивительно, в канун Дня матери в нашем доме появилась эта удивительная книга. Её прислали по почте с прилагаемым письмом, именно эту книгу читала Юная Алла на пляже, за что и получила прозвище “Кристина” от местной молодёжи. А когда у неё родилась дочь, имя было определено без сомнения. Спасибо, моя родная».
Певица Валерия тоже присоединилась к поздравлениям: «Мамочки, с праздником вас! Денис Клявер записал к нашему Дню прекрасную песню “Когда ты станешь большим. Мамы”, и я рада была принять участие в съёмках видеоклипа. Детки, будьте счастливы и здоровы! Это главное, о чем мечтает каждая мама».
Странички театров и киностудий поделились фотографиями своих знаменитостей с их мамами. Вот, например, фото Михаила Боярского с мамой со съемок фильма «Д’Артаньян и три мушкетера».
Блог «Театральные люди» опубликовал фотографию актрисы Ирины Муравьевой с сыновьями, сделанную в 1983 году.
Телеведущая Елена Летучая тоже поделилась трогательным снимком:
Блог, посвященный российскому хоккею, подготовил целую серию фотографий российских хоккеистов с их мамами.
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