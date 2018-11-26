Из-за мощного землетрясения сближаются острова Новой Зеландии
Причем само землетрясения произошло два года назад, а последствия его ощущаются до сих пор.
Причем само землетрясения произошло два года назад, а последствия его ощущаются до сих пор.
Разрушительное землетрясение, которое случилось в Новой Зеландии два года назад, уменьшило расстояние между двумя главными островами архипелага, а один из его городов стал тонуть.
Конечно, сейчас эти показатели не столь большие, но за последний год расстояние между Северным и Южным островами уменьшилось на 35 см, тогда как город Нельсон погрузился под воду на 35 мм. Но, как оказалось, на этом процесс не остановился.
Землетрясение на 7,8 балла, произошедшее 14 ноября 2016 года, изначально толкнуло два острова на несколько метров ближе друг к другу, но так и не стабилизировавшиеся линии разлома
После землетрясения 2016 года здесь образовалось по меньшей мере 25 линий разломов, и потому, по словам сейсмолога Роба Лэнгриджа из правительственной геологической организации GNS Science, это одно из самых сложных землетрясений за всю историю сейсмических наблюдений. И пока непонятно,
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