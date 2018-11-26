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10:26 (мск), источник: Популярная механика

Из-за мощного землетрясения сближаются острова Новой Зеландии

Причем само землетрясения произошло два года назад, а последствия его ощущаются до сих пор.

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Источник: Reuters

Разрушительное землетрясение, которое случилось в Новой Зеландии два года назад, уменьшило расстояние между двумя главными островами архипелага, а один из его городов стал тонуть.

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Конечно, сейчас эти показатели не столь большие, но за последний год расстояние между Северным и Южным островами уменьшилось на 35 см, тогда как город Нельсон погрузился под воду на 35 мм. Но, как оказалось, на этом процесс не остановился.

Землетрясение на 7,8 балла, произошедшее 14 ноября 2016 года, изначально толкнуло два острова на несколько метров ближе друг к другу, но так и не стабилизировавшиеся линии разлома по-прежнему тащат южный остров на север. Пока расстояние между двумя крайними точками островов составляют больше 50 км.

После землетрясения 2016 года здесь образовалось по меньшей мере 25 линий разломов, и потому, по словам сейсмолога Роба Лэнгриджа из правительственной геологической организации GNS Science, это одно из самых сложных землетрясений за всю историю сейсмических наблюдений. И пока непонятно, из-за какого разлома происходит нынешнее сближение.

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