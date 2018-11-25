Как выглядит первая в мире «зеленая» больница (фото)
Ее дольше проектировали, чем строили.
Ее дольше проектировали, чем строили.
Больница Ангела, расположенная в материковой части Венеции, считается первой в мире «зеленой» больницей. Это пример эргономичного симбиоза архитектуры и флоры.
Больница Ангела была задумана и построена как самое современное в техническом плане сооружение с использованием зеленых технологий. Над проектом работал знаменитый аргентинский архитектор Эмилио Амбаш, отец многих «зеленых» построек по всему миру.
Холл больницы — это огромный зимний сад. Его длина — 200 метров, а высота — 30 м. Половина палат больницы окнами выходит на посаженные в нем экзотические деревья.
На крышах основного здания, автостоянки и других помещений больницы растут всевозможные растения. Два пруда на территории заведения выполняют функцию водных резервуаров. Все зеленые насаждения подавляют шум, обеспечивая дополнительную звукоизоляцию.
Больница рассчитана на 680 коек. Здесь имеются 16 операционных и 535 парковочных мест.
Ospedale dell'Angelo дольше проектировали, чем строили. Решение возвести новую больницу было принято еще в 1979 году, но затем строительство было заморожено по нескольким причинам. Дело сдвинулось с мертвой точки в 2002 году, и спустя шесть лет больница открылась для пациентов. Сегодня это один из лучших медицинских центров Италии.
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