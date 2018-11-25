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17:38 (мск), источник: Mail Новости

Как выглядит первая в мире «зеленая» больница (фото)

Ее дольше проектировали, чем строили.

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Больница Ангела, расположенная в материковой части Венеции, считается первой в мире «зеленой» больницей. Это пример эргономичного симбиоза архитектуры и флоры.

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Больница Ангела была задумана и построена как самое современное в техническом плане сооружение с использованием зеленых технологий. Над проектом работал знаменитый аргентинский архитектор Эмилио Амбаш, отец многих «зеленых» построек по всему миру.

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Холл больницы — это огромный зимний сад. Его длина — 200 метров, а высота — 30 м. Половина палат больницы окнами выходит на посаженные в нем экзотические деревья.

На крышах основного здания, автостоянки и других помещений больницы растут всевозможные растения. Два пруда на территории заведения выполняют функцию водных резервуаров. Все зеленые насаждения подавляют шум, обеспечивая дополнительную звукоизоляцию.

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Больница рассчитана на 680 коек. Здесь имеются 16 операционных и 535 парковочных мест.

Ospedale dell'Angelo дольше проектировали, чем строили. Решение возвести новую больницу было принято еще в 1979 году, но затем строительство было заморожено по нескольким причинам. Дело сдвинулось с мертвой точки в 2002 году, и спустя шесть лет больница открылась для пациентов. Сегодня это один из лучших медицинских центров Италии.

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