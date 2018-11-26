Бог на колесах. Почему в Индии молятся мотоциклу

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В штате Раджастан на северо-западе Индии яркой иллюстрацией проблемы стала смертельная авария, которая произошла 30 лет назад. ДТП настолько захватило воображение местных жителей, что в результате родилось новое божество — бог-мотоцикл легендарной марки Royal Enfield «Bullet 350», у которого можно попросить безопасного путешествия.

В последний мой визит в Индию, при посещении штата Раджастан, местные жители показали мне храм этого неожиданного «всевышнего».

Мотоциклу у дороги в округе Пали начали молиться в начале 1990-х. Его поместили в стеклянную коробку, и постепенно территория вокруг обросла лавками с сувенирной продукцией, появились даже гостиница и ресторан.

Источник: MIHHAIL TRIBOI

Каждый день здесь бывают сотни паломников. На территории есть постоянный священнослужитель, установлены ящики для пожертвований и даже проводятся фестивали.

Но как получилось, что сравнительно современное транспортное средство присоединилось к многообразному пантеону индуистских божеств?

Легенда звучит так.

В декабре 1988 года молодой человек по имени Ом Синг Ратор (он же Ом Банна) ночью врезался на своем мотоцикле в дерево..



Утром его нашли мертвым, и полиция забрала разбитый мотоцикл в отделение. Но на следующее утро мотоцикл исчез из полицейского участка и был найден на месте аварии.

Источник: MIHHAIL TRIBOI

Полиция посчитала, что это сделали родственники, снова забрала железного коня в отделение, предварительно слив бензин и сняв цепь. Но на утро мотоцикл снова исчез, и нашли его опять на месте аварии.

Полиция, опасаясь оккультных сил, отдала мотоцикл семье погибшего. Есть версия, что те затем продали его незнакомому мужчине в соседний штат, за 400 км от своей деревни. Но на следующий день мотоцикл снова оказался на месте происшествия. Новый владелец не захотел его забирать.

Истории о транспортном средстве, возвращающемся на место аварии, быстро распространились среди местных жителей, и было решено, что и сам мотоцикл, и его покойный владелец — божества, и им нужно поклоняться. Так появился храм Bullet Baba (Буллет Баба).

Источник: MIHHAIL TRIBOI

Проезжающие водители грузовиков, водители автобусов, таксисты, туристы часто останавливаются здесь, чтобы помолиться и попросить безопасного пути.

Но просят у святого мотоцикла не только безопасности. Молятся еще и за то, чтобы полиция не трогала, штрафов не выписывала, права не отбирала. И чтобы мотоцикл уберег от алкогольного опьянения.

Одна из главных причин большого количества ДТП на дорогах Индии — вождение в нетрезвом виде, и самым популярным подношением в храме является виски.

Крепким алкоголем обязательно надо напоить статую самого Ом Синга.

Источник: MIHHAIL TRIBOI

На прощание на мой вопрос о безопасности здешней дороги местные жители ответили, что теперь на этом участке дороги ездить стало безопасно.

Места поклонения на обочинах дорог в Индии не редкость: власти даже запретили их в 2014 году из опасения, что они создают пробки. Но те, что уже существуют, сносить не стали, и храм богу-мотоциклу продолжает свою работу.

Источник: MIHHAIL TRIBOI

*По данным международной организации OECD за 2016 год, в России было зарегистрировано 156 смертей в ДТП на миллион жителей, в США этот показатель был равен 109, в Великобритании 28.

Михаил Трибой — фотограф из Эстонии, его блог в ЖЖ — 3boi.livejournal.com.