Бог на колесах. Почему в Индии молятся мотоциклу
На дорогах Индии каждый год гибнут около 400 человек. Защиты от ДТП там можно попросить у особого божества — ретромотоцикла Royal Enfield, которому молятся в штате Раджастан уже 30 лет.
На дорогах Индии каждый год гибнут около 400 человек. Защиты от ДТП там можно попросить у особого божества — ретромотоцикла Royal Enfield, которому молятся в штате Раджастан уже 30 лет.
В штате Раджастан на
В последний мой визит в Индию, при посещении штата Раджастан, местные жители показали мне храм этого неожиданного «всевышнего».
Мотоциклу у дороги в округе Пали начали молиться в начале 1990-х. Его поместили в стеклянную коробку, и постепенно территория вокруг обросла лавками с сувенирной продукцией, появились даже гостиница и ресторан.
Каждый день здесь бывают сотни паломников. На территории есть постоянный священнослужитель, установлены ящики для пожертвований и даже проводятся фестивали.
Но как получилось, что сравнительно современное транспортное средство присоединилось к многообразному пантеону индуистских божеств?
Легенда звучит так.
В декабре 1988 года молодой человек по имени Ом Синг Ратор (он же Ом Банна) ночью врезался на своем мотоцикле в дерево..
Утром его нашли мертвым, и полиция забрала разбитый мотоцикл в отделение. Но на следующее утро мотоцикл исчез из полицейского участка и был найден на месте аварии.
Полиция посчитала, что это сделали родственники, снова забрала железного коня в отделение, предварительно слив бензин и сняв цепь. Но на утро мотоцикл снова исчез, и нашли его опять на месте аварии.
Полиция, опасаясь оккультных сил, отдала мотоцикл семье погибшего. Есть версия, что те затем продали его незнакомому мужчине в соседний штат, за 400 км от своей деревни. Но на следующий день мотоцикл снова оказался на месте происшествия. Новый владелец не захотел его забирать.
Истории о транспортном средстве, возвращающемся на место аварии, быстро распространились среди местных жителей, и было решено, что и сам мотоцикл, и его покойный владелец — божества, и им нужно поклоняться. Так появился храм Bullet Baba (Буллет Баба).
Проезжающие водители грузовиков, водители автобусов, таксисты, туристы часто останавливаются здесь, чтобы помолиться и попросить безопасного пути.
Но просят у святого мотоцикла не только безопасности. Молятся еще и за то, чтобы полиция не трогала, штрафов не выписывала, права не отбирала. И чтобы мотоцикл уберег от алкогольного опьянения.
Крепким алкоголем обязательно надо напоить статую самого Ом Синга.
На прощание на мой вопрос о безопасности здешней дороги местные жители ответили, что теперь на этом участке дороги ездить стало безопасно.
Места поклонения на обочинах дорог в Индии не редкость: власти даже запретили их в 2014 году из опасения, что они создают пробки. Но те, что уже существуют, сносить не стали, и храм
*По данным международной организации OECD за 2016 год, в России было зарегистрировано 156 смертей в ДТП на миллион жителей, в США этот показатель был равен 109, в Великобритании 28.
Михаил Трибой — фотограф из Эстонии, его блог в ЖЖ — 3boi.livejournal.com.