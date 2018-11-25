В России составили рейтинг трезвости регионов

Источник: РИА "Новости"

При этом на Чукотке, в Магадане, Ненецком автономном округе, на Сахалине и в Коми остро стоит проблема алкоголизма. Об этом говорят данные исследования «Национальный рейтинг трезвости субъектов РФ», которое было проведено экспертами федерального проекта «Трезвая Россия».

Рейтинг был составлен на основе открытых данных Росстата, Росалкогольрегулирования, Минздрава, МВД, Центральной базы статистических данных и ЕМИСС. Итоговый балл региона рассчитывался по шести критериям. Оценивалось, в частности, число умерших от алкоголя и состоящих на учете больных алкоголизмом. А также — количество совершенных в состоянии опьянения преступлений и правонарушений, связанных с незаконным производством и оборотом спиртного. Еще одними критериями оценки стали объем проданного алкоголя и анализ регионального законодательства в этой сфере.

Так, Чечня получила 12,78 баллов, Ингушетия — 12,82, Дагестан —14,18. Улучшила свое положение в рейтинге Карачаево-Черкесия: в 2015 году она была 25-й, но с 2016 прочно занимает четвертое место (20,02). Следом идет Кабардино-Балкария (20,70). Также лидерами стали Белгородская (22,51) и Тюменская (22,52) области, Ставропольский край (23,61), Волгоградская область (24,24) и Калмыкия (26,48).

Аутсайдерами рейтинга оказались Чукотка (48,14), Магаданская область (46,98) и Ненецкий автономный округ (46,85). Также низкие показатели у Сахалинской области (45,88), Коми (45,46), Карелии (44,71) и Камчатского края (42,20), у Кировской (42,79), Владимирской (42,36) и Костромской (42,31) областей.