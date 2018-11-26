Названы регионы с минимальной и максимальной безработицей

В целом по стране это близкий к естественному уровень, но есть регионы, которые сильно выбиваются из общей картины. Так, в пяти субъектах РФ безработица в несколько раз выше среднероссийского, разница между регионами с самой низкой и самой высокой безработицей достигает 22 раз.

Речь идет о безработице, посчитанной по методологии МОТ — путем опроса жителей страны в возрасте от 15 до 72 лет, которые отвечали на вопрос, есть ли у них работа, а если нет, готовы ли они сразу к ней приступить. При этом число людей, стоящих на учете в службах занятости, в 5,7 раза ниже общей безработицы — 631 тысяча на конец октября, что на 2,7 процента меньше, чем в сентябре, и на 10,7 процента меньше, чем в октябре прошлого года.