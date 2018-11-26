Приставы вычислили должника по хвастливому фото в соцсетях

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Задолжавший 300 тысяч рублей на содержание несовершеннолетнего ребенка пермяк скрывался от приставов и не проживал по месту постоянной регистрации. Разыскивающий его судебный пристав обнаружил в соцсетях неплательщика свежую фотографию, где тот был запечатлен на фоне дома в одном из коттеджных поселков. В комментариях должник подтвердил, что именно в этом доме он теперь и живет.

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«Сотруднику службы удалось определить, какой населенный пункт запечатлен на снимках любителя фотосессий», — говорится в сообщении УФССП. Пристав объехал всю территорию поселка и обнаружил тот самый дом, который был заснят и выложен должником в соцсети.

«Гипотеза должностного лица подтвердилась после того, как на пороге дома его встретил сам неплательщик», — отмечается на сайте ведомства.

Как уточняют в УФССП, в случае, если мужчина не погасит долг в ближайшее время, он может оказаться на скамье подсудимых за уклонение от уплаты алиментов.