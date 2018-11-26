Ночь нежна. Как легко заснуть и крепко спать
Статистика уверяет, что каждый третий человек испытывает проблемы со сном. Одним мешают тревоги и заботы, другим — прием некоторых видов лекарств, третьим —
Статистика уверяет, что каждый третий человек испытывает проблемы со сном. Одним мешают тревоги и заботы, другим — прием некоторых видов лекарств, третьим —
Недостаток сна приводит к ухудшению самочувствия человека, становится причиной приобретения им некоторых хронических заболеваний, сказывается на психологическом состоянии. О том, почему может появляться бессонница и как с ней бороться, АиФ.ru рассказала клинический нейропсихолог Ирина Хвингия.
Причины
Бессонница нередко возникает как симптом дискомфорта. Как правило, речь идет о различных заболеваниях, которые дают неприятные ощущения в теле. Причем нередко такие патологии могут быть психосоматическими.
Еще одна причина развития бессонницы — нарушение адаптивной функции вегетативной системы. В этом случае нарушается синтез мелатонина (главного гормона сна). Наиболее частыми проблемами в этой ситуации бывают сложности с тем, чтобы уснуть на фоне постоянной сонливости, а также некрепкий сон.
Борьба с бессонницей
Начинать бороться с бессонницей надо с определения причины ее развития и появления. Именно от этого зависит успех. Дальше следует определить, насколько острым является это состояние, а также какие последствия оно может за собой повлечь. Все это должен сделать врач.
В случае если речь идет о психологических причинах проблем со сном, одних таблеток будет мало. Любой препарат против стрессов и переживаний влияет исключительно на симптом, а не на причину. А значит, стоит только отменить прием, как бессонница тут же вернется снова.
Неотложная ситуация
Есть ситуации, когда все же приходится прибегать к самолечению. Так, например, если человеку предстоит дальняя дорога, а врача посетить он не может и при этом не спит уже три дня, можно использовать в качестве экстренной помощи таблетки для сна. Но после окончания важных дел и по возвращении надо обязательно сходить к специалисту, чтобы провести все необходимые обследования, определить причину и начинать лечение проблемы.
Организуем пространство
Важный шаг в терапии бессонницы — правильно оборудованное спальное место. Кровать и все спальные принадлежности обязательно должны быть удобными. Обстановка для сна должна быть максимально комфортной.
Естественно, хоть и звучит несколько банально, нельзя засыпать при свете (даже от монитора компьютера) и при звуке.
Комнату перед сном надо проветрить, а ложась в кровать, следует помнить, что руки и ноги должны находиться в тепле.
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Перед сном надо снизить активность. Так, телевизор только перегрузит мозг, что выразится в невозможности уснуть. Схожим эффектом обладает и серфинг по соцсетям в кровати. Когда мозг получает много информации, ему нужно ее переработать. Вследствие этого запускается физиологический процесс активности мозга, центральная нервная система активируется, и тогда бессонница обеспечена. Даже если у вас получилось заснуть под мерцание и бубнеж телевизора, это не значит, что вы выспитесь.
Если перед сном сложно расслабиться, можно прибегнуть к простой дыхательной гимнастике. Медленный глубокий вдох, затем задержать дыхание на 7−8 секунд, а после плавно выдохнуть через рот в течение 8 секунд. Достаточно попрактиковать такое дыхание пару минут, чтобы уснуть даже в казалось бы, безнадежном случае.
Поможет расслабиться и самомассаж. Достаточно помассировать руки, чтобы тело расслабилось и получило сигнал ко сну.