Ночь нежна. Как легко заснуть и крепко спать

Недостаток сна приводит к ухудшению самочувствия человека, становится причиной приобретения им некоторых хронических заболеваний, сказывается на психологическом состоянии. О том, почему может появляться бессонница и как с ней бороться, АиФ.ru рассказала клинический нейропсихолог Ирина Хвингия.

Причины

Бессонница нередко возникает как симптом дискомфорта. Как правило, речь идет о различных заболеваниях, которые дают неприятные ощущения в теле. Причем нередко такие патологии могут быть психосоматическими. Из-за болезненных ощущений в теле, которые могут развиваться на их фоне, человек не может уснуть и довольно часто просыпается в течение ночи. Также проблемы со сном могут развиться как побочный эффект тех или иных лекарственных препаратов, особенно если речь идет о средствах от неврологических патологий. Особое место занимает бессонница на фоне разных эмоциональных переживаний. И вовсе не обязательно, что это всегда будут события со знаком «минус»: от радости бессонница возникает даже чаще, чем на фоне негативных эмоциональных переживаний.

Еще одна причина развития бессонницы — нарушение адаптивной функции вегетативной системы. В этом случае нарушается синтез мелатонина (главного гормона сна). Наиболее частыми проблемами в этой ситуации бывают сложности с тем, чтобы уснуть на фоне постоянной сонливости, а также некрепкий сон.

Борьба с бессонницей

Начинать бороться с бессонницей надо с определения причины ее развития и появления. Именно от этого зависит успех. Дальше следует определить, насколько острым является это состояние, а также какие последствия оно может за собой повлечь. Все это должен сделать врач.

Самостоятельно пытаться бороться с проблемами сна не стоит, ведь неправильно подобранные препараты могут только ухудшить ситуацию.

В случае если речь идет о психологических причинах проблем со сном, одних таблеток будет мало. Любой препарат против стрессов и переживаний влияет исключительно на симптом, а не на причину. А значит, стоит только отменить прием, как бессонница тут же вернется снова.

Неотложная ситуация

Есть ситуации, когда все же приходится прибегать к самолечению. Так, например, если человеку предстоит дальняя дорога, а врача посетить он не может и при этом не спит уже три дня, можно использовать в качестве экстренной помощи таблетки для сна. Но после окончания важных дел и по возвращении надо обязательно сходить к специалисту, чтобы провести все необходимые обследования, определить причину и начинать лечение проблемы.

Организуем пространство

Важный шаг в терапии бессонницы — правильно оборудованное спальное место. Кровать и все спальные принадлежности обязательно должны быть удобными. Обстановка для сна должна быть максимально комфортной.

В идеале в комнате для сна должно быть тихо, темно и прохладно.

Естественно, хоть и звучит несколько банально, нельзя засыпать при свете (даже от монитора компьютера) и при звуке.

Комнату перед сном надо проветрить, а ложась в кровать, следует помнить, что руки и ноги должны находиться в тепле.

Тем, кто восприимчив к цветам, стоит обратить внимание на ремонт в спальне. Если в дизайне преимущественно преобладают ярко-красные и оранжевые тона, по комнате расставлены блестящие предметы интерьера, у особо чувствительных людей может от этого развиться бессонница очень быстро. Люди со здоровой и крепкой нервной системой могут приспособиться к любой цветовой гамме и спать с комфортом. Но, если начались тревожные звоночки, стоит посетить специалиста и сменить интерьер.

Перед сном надо снизить активность. Так, телевизор только перегрузит мозг, что выразится в невозможности уснуть. Схожим эффектом обладает и серфинг по соцсетям в кровати. Когда мозг получает много информации, ему нужно ее переработать. Вследствие этого запускается физиологический процесс активности мозга, центральная нервная система активируется, и тогда бессонница обеспечена. Даже если у вас получилось заснуть под мерцание и бубнеж телевизора, это не значит, что вы выспитесь.

Если перед сном сложно расслабиться, можно прибегнуть к простой дыхательной гимнастике. Медленный глубокий вдох, затем задержать дыхание на 7−8 секунд, а после плавно выдохнуть через рот в течение 8 секунд. Достаточно попрактиковать такое дыхание пару минут, чтобы уснуть даже в казалось бы, безнадежном случае.