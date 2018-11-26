Космической группировке не хватило «Ресурса»
Два из трех спутников преждевременно вышли из строя.
Два из трех спутников преждевременно вышли из строя.
Как стало известно «Ъ», российская гражданская орбитальная группировка лишилась двух из трех спутников дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) «Ресурс-П». Оба аппарата не отработали по целевому назначению положенных пяти лет
Три аппарата «Ресурс-П» были отправлены в космос в июне 2013 года, декабре 2014-го и марте 2016-го соответственно.
Установленная на них основная
Спутники «Ресурс-П» созданы на базе аппарата «Ресурс-ДК», который был запущен в июне 2006 года и успешно отработал в космосе в три раза больше гарантийного срока, составлявшего три года. Гарантированный производителем — Самарским
«При появлении неисправности мы переводим спутник на исследования по программе главного конструктора. Специалисты устраняют отказ, и аппарат возвращается в работу по целевому назначению. С “Ресурсом-П” № 2 такая ситуация повторялась несколько раз, пока его окончательно не вывели из состава группировки. К сожалению, в сумме он не отработал и половины срока», — рассказал отраслевой собеседник «Ъ».
Источник «Ъ» отметил, что третий «Ресурс-П» с февраля 2017 года находится на исследовании по программе главного конструктора по причине отказа передатчиков высокоскоростной радиолинии, с помощью которой со спутника на Землю сбрасывается целевая информация.
Получить официальный комментарий РКЦ по теме в выходные «Ъ» не удалось.
Исправлять ситуацию с «Ресурсами» предстоит в ближайшие два года, когда предполагается запуск спутников «Ресурс-П» № 4 и № 5. РКЦ «Прогресс» делает их по контракту, заключенному с «Роскосмосом» в декабре 2014 года. Первоначально аппараты планировалось изготовить к ноябрю 2018-го и ноябрю 2019 года соответственно. Но в декабре прошлого года сроки сдачи были сдвинуты «Роскосмосом» на один год — на ноябрь 2019-го и ноябрь 2020 года соответственно. Стоимость производства одного спутника «Ресурс-П», согласно официальным данным, составляет более 5 млрд руб.
Иван Синергиев, Иван Сафронов