Космической группировке не хватило «Ресурса»

Как стало известно «Ъ», российская гражданская орбитальная группировка лишилась двух из трех спутников дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) «Ресурс-П». Оба аппарата не отработали по целевому назначению положенных пяти лет из-за критических проблем, появившихся уже после их запуска. В группировке остался один аппарат, который и так функционирует за пределами гарантийного срока. Следующие спутники данного типа планируется изготовить лишь в 2019—2020 годах.

Три аппарата «Ресурс-П» были отправлены в космос в июне 2013 года, декабре 2014-го и марте 2016-го соответственно.

Они образовали космическую систему для наблюдения земной поверхности в интересах гражданских структур — госкорпорации «Роскосмос» , Минприроды, Минсельхоза, Росрыболовства, Росгидромета, МЧС и Росреестра.

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Установленная на них основная оптико-электронная аппаратура «Геотон-Л1» позволяла «Ресурсу» с рабочей орбиты проводить панхроматическую съемку с разрешением 0,7−1 м и спектрозональную — 2−3 м. По словам источника «Ъ», близкого к Минобороны, возможности «Ресурса» № 1 использовались не только для гражданских, но и для военных целей. Например, наравне со спутниками оптико-электронной разведки «Персона» он привлекался для съемки местности в Сирии.



Спутники «Ресурс-П» созданы на базе аппарата «Ресурс-ДК», который был запущен в июне 2006 года и успешно отработал в космосе в три раза больше гарантийного срока, составлявшего три года. Гарантированный производителем — Самарским ракетно-космическим центром (РКЦ) «Прогресс» — ресурс работы спутников составляет пять лет. «У первого “Ресурса-П” уже закончился положенный срок службы, однако аппарат, несмотря на многочисленные проблемы с системами, за счет их резервирования продолжает функционировать по целевому назначению в интересах заказчиков», — сообщил «Ъ» источник в космической отрасли.

По данным «Ъ», второй «Ресурс-П» выходил из строя в 2016 и 2017 годах из-за проблем с системой терморегулирования и бортовой вычислительной системой.

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«При появлении неисправности мы переводим спутник на исследования по программе главного конструктора. Специалисты устраняют отказ, и аппарат возвращается в работу по целевому назначению. С “Ресурсом-П” № 2 такая ситуация повторялась несколько раз, пока его окончательно не вывели из состава группировки. К сожалению, в сумме он не отработал и половины срока», — рассказал отраслевой собеседник «Ъ».



Источник «Ъ» отметил, что третий «Ресурс-П» с февраля 2017 года находится на исследовании по программе главного конструктора по причине отказа передатчиков высокоскоростной радиолинии, с помощью которой со спутника на Землю сбрасывается целевая информация.

«По целевому назначению аппарат функционировал всего пять месяцев из положенных пяти лет», — признался собеседник.