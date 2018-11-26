Эксперты назвали топ-10 городов России с высоким качеством жизни
Специалисты Финансового университета при правительстве России составили список российских городов с самым высоким качеством жизни. Об этом сообщил проректор вуза Алексей Зубец.
Специалисты Финансового университета при правительстве России составили список российских городов с самым высоким качеством жизни. Об этом сообщил проректор вуза Алексей Зубец.
«В основу оценки легли результаты социологических исследований, проведенных в течение 2018 года в 78 городах страны с населением более 250 тысяч человек», — рассказал Зубец «Российской газете». Он добавил, что при составлении рейтинга также учитывались данные Росстата.
В список попали Тюмень, Грозный, Москва, Казань, Сочи, Екатеринбург,
По словам проректора Финуниверситета, российская столица является одним из лидеров по качеству медицинского обслуживания, работе ЖКХ и уровню доходов населения. В числе лучших по этим показателям оказался и
Ранее эксперты федерального проекта «Трезвая Россия» подготовили «Национальный рейтинг трезвости субъектов РФ». Самыми трезвыми регионами уже четвертый год подряд признаются Чечня, Ингушетия, и Дагестан.