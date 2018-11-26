Жена умнее, муж старше. Ученые вывели формулу идеального брака

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Мамино воспитание

Чаще всего на развод подают женщины. Как выяснили американские социологи, в 69 процентах случаев жена первой решает разорвать отношения. И россиянки не исключение. Согласно исследованию портала Superjob, 57 процентов разводов в стране инициируют представительницы прекрасного пола.

При этом те, чьи родители когда-то не сумели сохранить семью, с высокой вероятностью тоже разведутся.

Первые данные, полученные в 2004 году на двух поколениях американцев, показали, что брачное поведение человека передается по наследству. Четырнадцать лет спустя это подтвердили результаты большого 30-летнего исследования, проведенного социологами из Университетов штата Огайо и Северной Каролины.

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Проанализировав данные семи тысяч человек, ученые выяснили, что в целом дети копируют поведение и семейные привычки матерей. Если мать часто вступала в новые отношения (учитывались и зарегистрированные браки, и совместное проживание), аналогично вели себя и ее взрослые дети.

Исследователи связывают это с тем, что ребенок перенимает материнские навыки общения. В частности, если мать страдала депрессией, то дочери и сыновья с высокой вероятность будут плохо контролировать эмоции, ввязываться в конфликты и испытывать трудности в отношениях с окружающими. Все это сказывается на прочности брака. И наоборот, дети легких в общении женщин, как правило, создают крепкие семьи.

Кроме того, оказалось, что самые прочные отношения формируются у тех, чьи матери были домохозяйками. А вот дети работающих женщин, став взрослыми, часто меняют партнеров.

Ген неверности

Согласно сразу нескольким зарубежным работам, люди с низкими доходами чаще расстаются, чем более обеспеченные.

Похожие данные приводит и ВЦИОМ — бедность и безработица ответственны за четверть разводов в России. Другая веская причина разрушить семью — супружеская измена.

Четырнадцать процентов россиян считают неверность достаточным основанием для того, чтобы подать заявление на развод.

Склонность к изменам не связана с воспитанием, а заложена в нас генетически и зависит от мутаций в 11-й хромосоме, утверждают ученые из Бингемтонского университета (США). Они опросили две сотни молодых людей, а затем исследовали их ДНК.

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Выяснилось, что у тех, кто чаще изменяет партнерам, в гене DRD4 есть мутация, делающая человека менее чувствительным к «гормону счастья» дофамину. Чтобы получить удовольствие, носителям этой мутации всегда требуется пощекотать нервы. Кроме супружеской неверности, такие люди склонны к наркомании и алкоголизму, азартным играм и импульсивным поступкам.

Необязательно каждый носитель мутации пойдет налево. Среди участников исследования с этим вариантом гена DRD4 только половина призналась, что обманывала партнеров. С другой стороны, почти четверть добровольцев без мутации тоже имела опыт супружеской неверности.

Счастливы вместе

Исследователи предполагают, что вариант гена DRD4, ассоциированный со склонностью к изменам, может преобладать у представителей полигамных культур, где отбор поддерживал эту мутацию. В неблагоприятных условиях обитания многоженство давало женщинам больше шансов вырастить здоровых детей.

Как утверждают антропологи из Калифорнийского университета в Дэвисе (США), у полигамных семей было больше имущества и ресурсов, чем у моногамных, благодаря чему женщины сохраняли здоровье себе и своему потомству. Кроме того, такие союзы практически не распадались.

Для тех культур, где приветствуется моногамия и осуждаются измены, ученые вывели формулу идеального брака.

Во-первых, в крепких семьях муж должен быть немного старше жены, а жена — лучше образованна.

Проанализировав данные примерно двух тысяч человек, проживших в браке более пяти лет, швейцарские и британские исследователи установили, что если женщина на пять и более лет младше партнера, у них в шесть раз больше шансов остаться вместе, чем в парах, где никакой разницы в возрасте нет.

Крепкие браки получаются у образованных людей — вероятность сохранить семью у них в два раза выше, чем у среднестатистической пары. А если жена посвятила учебе больше времени, чем муж, — в восемь раз.

Во-вторых, счастливые и крепкие браки характерны для тех, кто умеет игнорировать запросы своей второй половины.

Как установили американские социологи, наблюдавшие за жизнью пяти сотен пар в течение полутора лет, если мужчина периодически не реагировал на требования жены, оба сохраняли удовлетворенность браком на высоком уровне.