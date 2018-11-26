Умер диктор советского телевидения Юрий Ковеленов

«Юры Ковеленова не стало. Сколько мы с ним отвыступали. Сколько отъездили. Светлая память, Юрочка», — написал актер на своей странице в Facebook .

В 1965—1995 годы Юрий Ковеленов вел программу «Время». Во время августовского путча 1991 года он зачитал постановление Государственного комитета по чрезвычайному положению (ГКЧП). Господин Ковеленов также входил в дежурную бригаду в «Останкино» в 1993 году во время штурма телецентра.