Вдова Хворостовского призвала проголосовать за его имя для аэропорта Красноярска

10 фотографий 10 фотографий 10 фотографий

«Давайте проголосуем», — написала она, разместив фото артиста на своей странице в Facebook.

В рамках проекта «Великие имена России» в честь выдающихся соотечественников планируется назвать 47 российских аэропортов. Имена, которые выберут россияне, дополнят официальные наименования аэропортов.

В шорт-лист голосования по выбору имени для присвоения аэропорту Красноярска попали имена художника Василия Сурикова, писателя Виктора Астафьева и оперного певца Дмитрия Хворостовского. Победитель будет определен 5 декабря в ходе голосования на специальном сайте.