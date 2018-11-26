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14:48 (мск), источник: ТАСС

Вдова Хворостовского призвала проголосовать за его имя для аэропорта Красноярска

ТАСС, 26 ноября. Вдова оперного певца Дмитрия Хворостовского Флоранс призвала проголосовать за его имя для присвоения аэропорту Красноярска в рамках проекта «Великие имена России».

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10
фотографий
10
фотографий

«Давайте проголосуем», — написала она, разместив фото артиста на своей странице в Facebook.

Во время загрузки произошла ошибка.

В рамках проекта «Великие имена России» в честь выдающихся соотечественников планируется назвать 47 российских аэропортов. Имена, которые выберут россияне, дополнят официальные наименования аэропортов.

В шорт-лист голосования по выбору имени для присвоения аэропорту Красноярска попали имена художника Василия Сурикова, писателя Виктора Астафьева и оперного певца Дмитрия Хворостовского. Победитель будет определен 5 декабря в ходе голосования на специальном сайте.

Уроженец Красноярска Хворостовский скончался 22 ноября 2017 года в Лондоне на 56-м году жизни после продолжительной борьбы с опухолью мозга.

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