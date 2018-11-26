Маск заявил, что полетит на Марс с 70-процентной вероятностью

Илон Маск ранее уже говорил о том, что лично планирует отправиться на Марс, но какова вероятность, что это путешествие действительно состоится? В интервью для передачи Axios на HBO глава Tesla и SpaceX заявил, что вероятность того, что он полетит на Красную планету, равна «70 процентам». По его словам, ряд недавних технологических прорывов позволяет совершить такой полет.
При этом Маск понимает, что это путешествие будет очень опасным и трудным. Даже если вы прилетите на Марс, все время вы будете проводить, занимаясь строительством базы и пытаясь выжить в местных суровых условиях, отмечает предприниматель. И, как подчеркивает Маск, хотя есть вероятность вернуться домой, это далеко не гарантированно.
Как известно, SpaceX сейчас занята разработкой новой ракеты-носителя: раньше проект назывался BFR, однако недавно Маск сообщил, что теперь вторая ступень (космический корабль) системы получила название Starship (англ. «Звездолет»), а ракетный ускоритель будет называться просто Super Heavy (англ. «Супертяжелый»). С помощью новой системы SpaceX планирует совершать полеты на Луну и на Марс, а также осуществлять очень быстрые перелеты на Земле.