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10:42 (мск), источник: Популярная механика

Маск заявил, что полетит на Марс с 70-процентной вероятностью

Глава Tesla и SpaceX Илон Маск заявил в интервью, что вероятность, что он лично отправится на Красную планету, составляет 70 процентов. Предприниматель понимает, что может не вернуться из этого путешествия.

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Источник: HBO

Илон Маск ранее уже говорил о том, что лично планирует отправиться на Марс, но какова вероятность, что это путешествие действительно состоится? В интервью для передачи Axios на HBO глава Tesla и SpaceX заявил, что вероятность того, что он полетит на Красную планету, равна «70 процентам». По его словам, ряд недавних технологических прорывов позволяет совершить такой полет.

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При этом Маск понимает, что это путешествие будет очень опасным и трудным. Даже если вы прилетите на Марс, все время вы будете проводить, занимаясь строительством базы и пытаясь выжить в местных суровых условиях, отмечает предприниматель. И, как подчеркивает Маск, хотя есть вероятность вернуться домой, это далеко не гарантированно.

Как известно, SpaceX сейчас занята разработкой новой ракеты-носителя: раньше проект назывался BFR, однако недавно Маск сообщил, что теперь вторая ступень (космический корабль) системы получила название Starship (англ. «Звездолет»), а ракетный ускоритель будет называться просто Super Heavy (англ. «Супертяжелый»). С помощью новой системы SpaceX планирует совершать полеты на Луну и на Марс, а также осуществлять очень быстрые перелеты на Земле.

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