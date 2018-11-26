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10:47 (мск), источник: Mail Новости

Саркофаг с мумией впервые вскрыли перед камерами (видео)

Захоронение было сделано в 16 или 17 веке до нашей эры.

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Египетские археологи и чиновники впервые публично распечатали саркофаг с хорошо сохранившейся мумией женщины внутри.

Находка была сделана в начале этого месяца в Луксоре. Саркофаг восходит к 17-й династии фараонов (17−16 века до нашей эры).

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В ноябре группа ученых, возглавляемая французскими археологами, сделала несколько крупных находок в некрополе на западном берегу Нила. Среди них — гробница времен XIX династии фараонов, которая принадлежала служителю храма бога Амона. Вместе с саркофагом были найдены погребальные фигурки «ушебти», погребальная маска и другие предметы.

С начала года археологи сделали десятки важных находок в стране. Египетские власти надеются, что это поможет туристической отрасли.

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