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10:51 (мск), источник: Lenta.Ru

На МКС нашли опасные организмы

Ученые обнаружили на борту Международной космической станции (МКС) бактерии Enterobacter, несколько штаммов которой способны заразить людей с ослабленным иммунитетом и обладают сильной устойчивостью к антибиотикам. Об этом сообщает издание Science Alert.

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Источник: Reuters

Микроорганизмы были выявлены среди образцов, взятых в туалете и отсеке, где находятся тренажеры для физических упражнений. Сам факт их обнаружения вызывает серьезную озабоченность у специалистов.

Попадание на МКС даже изначально не опасных для людей штаммов из-за специфических условий среды (микрогравитация, космическое излучение, повышенное содержание углекислого газа и постоянное присутствие людей) может привести к серьезным последствиям.
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Результаты генетического анализа микроорганизмов показали, что геномы пяти штаммов, обнаруженных на станции, похожи на три земных штамма бактерии Enterobacter bugandensis. Она является возбудителем заболеваний у новорожденных и пациентов с ослабленным иммунитетом. «Космические» бактерии резистентны к ряду антибиотиков, включая цефазолин, цефокситин, оксациллин, пенициллин и рифампин. Кроме того, они имеют сопротивляемость разной степени к другим антибактериальным препаратам.

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Хотя выявленные штаммы пока не проявляют патогенных свойств, они имеют 112 генов, связанных с вирулентностью, протеканием заболевания и борьбой с иммунной системой. Результаты компьютерного моделирования показали, что существует 79-процентная вероятность превращения бактерий в микроорганизмы, способные вызывать инфекцию у людей.

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