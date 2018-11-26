На Камчатке уволили чиновницу, сравнившую пенсионера с животным

Ранее в полиции сообщили, что 19 ноября в центральной части
Позднее в социальных сетях распространилось видео данного инцидента, снятое на камеру мобильного телефона из окна одного из кабинетов здания правительства Камчатского края. Женщина, предположительно являвшаяся чиновницей, прокомментировала происходящее следующим образом: «Это только этим, это только дротиком, как животное — чпок, чтобы он отрубился».
Представитель
Было установлено, что женщина, чей голос слышен на видеозаписи, не является государственной гражданской служащей, а работает в правительстве по договору
гражданско-правовогохарактера. После данного инцидента договор с ней расторгнут.
Он добавил, что служебное расследование по данному факту не проводилось — сотрудница установлена в оперативном порядке.