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12:25 (мск), источник: РИА Новости

На Камчатке уволили чиновницу, сравнившую пенсионера с животным

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 26 ноя — РИА Новости. Власти Камчатки расторгли трудовой договор с чиновницей, сравнившей пришедшего к зданию правительства региона вооруженного пенсионера с животным, сообщили РИА Новости в пресс-службе администрации края.

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Ранее в полиции сообщили, что 19 ноября в центральной части Петропавловска-Камчатского был задержан мужчина, у которого в руках находился предмет, похожий на обрез. Власти региона тогда заявили, что задержанный находился прямо у здания краевого правительства. Задержанным оказался 67-летний пенсионер, проживающий в Елизовском районе. У мужчины было изъято ружьё ИЖ-12 со спиленными стволом и прикладом, а также шесть патронов. Сейчас он находится в краевом психоневрологическом диспансере.

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Позднее в социальных сетях распространилось видео данного инцидента, снятое на камеру мобильного телефона из окна одного из кабинетов здания правительства Камчатского края. Женщина, предположительно являвшаяся чиновницей, прокомментировала происходящее следующим образом: «Это только этим, это только дротиком, как животное — чпок, чтобы он отрубился».

Представитель пресс-службы правительства Камчатского края подтвердил РИА Новости, что видео комментирует одна из сотрудниц администрации, однако «в настоящее время она уже таковой не является»:

Было установлено, что женщина, чей голос слышен на видеозаписи, не является государственной гражданской служащей, а работает в правительстве по договору гражданско-правового характера. После данного инцидента договор с ней расторгнут.

Он добавил, что служебное расследование по данному факту не проводилось — сотрудница установлена в оперативном порядке.

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