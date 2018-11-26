На Камчатке уволили чиновницу, сравнившую пенсионера с животным

Ранее в полиции сообщили, что 19 ноября в центральной части Петропавловска-Камчатского был задержан мужчина, у которого в руках находился предмет, похожий на обрез. Власти региона тогда заявили, что задержанный находился прямо у здания краевого правительства. Задержанным оказался 67-летний пенсионер, проживающий в Елизовском районе. У мужчины было изъято ружьё ИЖ-12 со спиленными стволом и прикладом, а также шесть патронов. Сейчас он находится в краевом психоневрологическом диспансере.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/TU1yHNmvaDw?rel=0?wmode=opaque" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Позднее в социальных сетях распространилось видео данного инцидента, снятое на камеру мобильного телефона из окна одного из кабинетов здания правительства Камчатского края. Женщина, предположительно являвшаяся чиновницей, прокомментировала происходящее следующим образом: «Это только этим, это только дротиком, как животное — чпок, чтобы он отрубился».

Представитель пресс-службы правительства Камчатского края подтвердил РИА Новости, что видео комментирует одна из сотрудниц администрации, однако «в настоящее время она уже таковой не является»:

Было установлено, что женщина, чей голос слышен на видеозаписи, не является государственной гражданской служащей, а работает в правительстве по договору гражданско-правового характера. После данного инцидента договор с ней расторгнут.