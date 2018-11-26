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11:45 (мск), источник: ТАСС

СМИ: умер Бернардо Бертолуччи

Ему было 77 лет.

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Источник: Repubblica

РИМ, 26 ноября. /ТАСС/. Итальянский режиссер Бернардо Бертолуччи умер в возрасте 77 лет. Об этом сообщает в понедельник новостной канал Rai News 24.

Бернардо Бертолуччи родился 16 марта 1941 года в городе Парма.

Он снял такие фильмы, как «Последнее танго в Париже», «Последний император» («Оскар»; 1988). Кроме того, Бертолуччи написал сценарий для картины «Однажды на Диком Западе».

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