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11:50 (мск), источник: Mail Новости

Американец фотографировал себя в течение восьми лет ради одного видео

Интересный эксперимент.

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21-летний житель Техаса Дэвид Эспиноса опубликовал в соцсетях 4-минутный видеоролик, на котором объединил свои селфи, сделанные за последние восемь лет.

Во время загрузки произошла ошибка.

Идея сделать видео из практически одинаковых селфи пришла в голову Дэвиду, когда ему было 14 лет. Тогда он увидел ролик Ноа Калины, сделавшего таймлапс из своих снимков за 12,5 лет.

Дэвид был настолько вдохновлен роликом, что решил повторить эксперимент и начал фотографировать себя на камеру для финального видео, пытаясь сохранить одно и то же выражение лица.

В итоге, у парня получилось очень забавное видео, на котором можно проследить, как меняется его внешность на протяжении нескольких лет. Отличная альтернатива привычным фотоальбомам.

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