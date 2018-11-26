Американец фотографировал себя в течение восьми лет ради одного видео

21-летний житель Техаса Дэвид Эспиноса опубликовал в соцсетях 4-минутный видеоролик, на котором объединил свои селфи, сделанные за последние восемь лет.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/jAQFX8bcO1c?wmode=opaque" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Идея сделать видео из практически одинаковых селфи пришла в голову Дэвиду, когда ему было 14 лет. Тогда он увидел ролик Ноа Калины, сделавшего таймлапс из своих снимков за 12,5 лет.

Дэвид был настолько вдохновлен роликом, что решил повторить эксперимент и начал фотографировать себя на камеру для финального видео, пытаясь сохранить одно и то же выражение лица.

В итоге, у парня получилось очень забавное видео, на котором можно проследить, как меняется его внешность на протяжении нескольких лет. Отличная альтернатива привычным фотоальбомам.