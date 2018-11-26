Китайский ученый заявил о рождении генетически отредактированных детей

Источник: AP 2018

Китайский ученый Цзянькуй Хэ заявил о рождении первых в мире детей из генетически отредактированных эмбрионов. По словам ученого, родились близняшки, у которых он попытался создать устойчивость к заражению ВИЧ. Хэ рассказал о своей работе в эксклюзивном интервью Associated Press, научной статьи о его исследовании или независимых подтверждений пока нет, но его уже успели раскритиковать за эксперименты на людях с недоказанной эффективностью.

Первый в США эксперимент по редактированию генома человеческих эмбрионов с помощью технологии CRISPR/Cas9 американские ученые представили летом 2017 года, до этого аналогичные работы проводились в Китае, в том числе на жизнеспособных эмбрионах.

Во всех экспериментах редактирование проводили в медицинских целях, а эмбрионы впоследствии были уничтожены.

Осенью 2017 года британские ученые опубликовали итоги эксперимента, в рамках которого редактирование генома эмбрионов человека впервые применили не для лечения врожденных заболеваний, а в чисто исследовательских целях. Редактирование генома на уровне целого эмбриона подразумевает неизбежную передачу изменений по наследству, что вызывает опасения некоторых ученых и политиков. Консенсуса относительно юридического статуса таких исследований в западных странах пока нет. Хотя в Китае запрещено клонирование человека, прямого запрета на генетическое редактирование жизнеспособных эмбрионов, в отличие от США, там нет.

Хэ заявил AP, что отредактировал эмбрионы семи пар, проходивших ЭКО, и пока одна из процедур закончилась беременностью и родами. По его словам, родители девочек отказались назвать себя и дать комментарии, и он не сообщил агентству, где они живут и где выполнялась работа. Пациентов он набирал через группу ВИЧ-активистов в Пекине. Помимо AP, Хэ рассказал о своем исследовании организатору конференции по генетическому редактированию, которая начнется во вторник (конференция в материале не называется, но, видимо, это второй международный саммит по редактированию генома человека в Гонконге).

Я чувствую колоссальную ответственность за то, что это не просто первый такой случай, но и пример для всех. Общество решит, что делать дальше [разрешать или запрещать такие исследования] Цзянькуй Хэ Китайский ученый

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Двое из опрошенных AP ученых жестко раскритиковали этот этически недопустимый «эксперимент на людях», отметив, что технологии для такой работы пока не «созрели». Однако Джордж Черч, генетик из Гарвардского университета, подчеркнул, что сама задача борьбы с ВИЧ оправдывает использование методов генетического редактирования.

Хэ рассказал агентству, что учился в университете Райса и Стэнфорде в США и теперь работает в Южном университете науки и технологий в Шэньчжэне, где у него есть лаборатория и две компании в сфере генетики. До экспериментов с человеческими эмбрионами Хэ работал с мышами и обезьянами. В своем последнем эксперименте он пытался «отключить» ген CCR5, который кодирует белок, позволяющий ВИЧ проникнуть в клетку. В статье AP упоминается метод редактирования CRISPR/Cas9, однако прямого указания на то, что Хэ использовал именно его, там нет. Всего ученому удалось отредактировать 16 из 22 эмбрионов, 11 из которых использовались в шести попытках — одна закончилась беременностью и родами. Следующие попытки пока не проводятся, чтобы убедиться в безопасности состоявшегося эксперимента.

По словам Хэ, у одной из девочек отредактированы обе копии нужного гена, а у второй — одна копия, свидетельств повреждения других генов он не нашел.

Однако эксперты, опрошенные AP, в том числе Черч, изучили материалы, предоставленные Хэ агентству, и считают, что проведенных тестов недостаточно для того, чтобы с уверенностью сказать, что редактирование прошло успешно и не нанесло вреда.

Кроме того, агентство отмечает, что Хэ официально уведомил государство о своей работе через реестр клинических испытаний лишь 8 ноября, намного позже, чем она началась. В формах информированного согласия для участников эксперимента программа описывалась как «разаработка вакцины от СПИД», так что не очевидно, что участники действительно понимали ее назначение, риски и выгоды. Хэ утверждает, что лично объяснил всем парам, что имплантация отредактированных жизнеспособных человеческих эмбрионов ранее не проводилась, и что он пообещал всем родившимся детям медицинскую страховку и регулярные обследования до 18 лет и далее.

Что такое CRISPR/Cas9 и как эта технология изменит медицину, можно в подробностях узнать из нашего матeриала «Запомните эти буквы».