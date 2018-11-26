Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Польша обратилась к РФ и Украине с призывом по Азовскому морю
Почему мы пьем в самолетах томатный сок (и немного про вино)
Доктор Комаровский поздравил внука с днем рождения
Одежда спортсменки вызвала скандал: злейшим образом забанили
В России рухнули цены на частные дома
Россия вносит реальный вклад в энергобезопасность Европы Путин вместе с Эрдоганом примет участие в мероприятиях по поводу строительства «Турецкого потока»
Кудрявцева, Барановская, Заворотнюк с детьми снялись в клипе ко Дню матери
Сергей Безруков раскрыл имя новорожденного сына
Как ванна и душ вам вредят
Три продукта, которые помогут чувствовать себя лучше
Видео: Воздушный ответ РФ на вторжение украинских кораблей
Корабли РФ протаранили вторгшиеся в РФ судна ВСУ
Лавров сказал, что его догадка о военных планах США подтвердилась
Умерла Инна Вишневская
Глава Крыма раскрыл, кто стоит за украинской провокацией в море
Фото: ответ ФСБ на вторжение украинских кораблей
Дачная реформа: 10 важных дел, которые надо сделать до 1 января
В России рухнули цены на частные дома
Фоторепортажи
8Конфликт в Керченском проливе
12Ледовое шоу
12:27 (мск), источник: N + 1

Китайский ученый заявил о рождении генетически отредактированных детей

Независимого подтверждения этих результатов пока нет.

Наверх
Источник: AP 2018

Китайский ученый Цзянькуй Хэ заявил о рождении первых в мире детей из генетически отредактированных эмбрионов. По словам ученого, родились близняшки, у которых он попытался создать устойчивость к заражению ВИЧ. Хэ рассказал о своей работе в эксклюзивном интервью Associated Press, научной статьи о его исследовании или независимых подтверждений пока нет, но его уже успели раскритиковать за эксперименты на людях с недоказанной эффективностью.

Первый в США эксперимент по редактированию генома человеческих эмбрионов с помощью технологии CRISPR/Cas9 американские ученые представили летом 2017 года, до этого аналогичные работы проводились в Китае, в том числе на жизнеспособных эмбрионах.

Во всех экспериментах редактирование проводили в медицинских целях, а эмбрионы впоследствии были уничтожены.

Новость
Ученые: гены почти не влияют на продолжительность жизни

Осенью 2017 года британские ученые опубликовали итоги эксперимента, в рамках которого редактирование генома эмбрионов человека впервые применили не для лечения врожденных заболеваний, а в чисто исследовательских целях. Редактирование генома на уровне целого эмбриона подразумевает неизбежную передачу изменений по наследству, что вызывает опасения некоторых ученых и политиков. Консенсуса относительно юридического статуса таких исследований в западных странах пока нет. Хотя в Китае запрещено клонирование человека, прямого запрета на генетическое редактирование жизнеспособных эмбрионов, в отличие от США, там нет.

Хэ заявил AP, что отредактировал эмбрионы семи пар, проходивших ЭКО, и пока одна из процедур закончилась беременностью и родами. По его словам, родители девочек отказались назвать себя и дать комментарии, и он не сообщил агентству, где они живут и где выполнялась работа. Пациентов он набирал через группу ВИЧ-активистов в Пекине. Помимо AP, Хэ рассказал о своем исследовании организатору конференции по генетическому редактированию, которая начнется во вторник (конференция в материале не называется, но, видимо, это второй международный саммит по редактированию генома человека в Гонконге).

Я чувствую колоссальную ответственность за то, что это не просто первый такой случай, но и пример для всех. Общество решит, что делать дальше [разрешать или запрещать такие исследования]
Цзянькуй Хэ
Китайский ученый
Новость
Склонность к алкоголизму и наркомании может быть прописана в ДНК

Двое из опрошенных AP ученых жестко раскритиковали этот этически недопустимый «эксперимент на людях», отметив, что технологии для такой работы пока не «созрели». Однако Джордж Черч, генетик из Гарвардского университета, подчеркнул, что сама задача борьбы с ВИЧ оправдывает использование методов генетического редактирования.

Хэ рассказал агентству, что учился в университете Райса и Стэнфорде в США и теперь работает в Южном университете науки и технологий в Шэньчжэне, где у него есть лаборатория и две компании в сфере генетики. До экспериментов с человеческими эмбрионами Хэ работал с мышами и обезьянами. В своем последнем эксперименте он пытался «отключить» ген CCR5, который кодирует белок, позволяющий ВИЧ проникнуть в клетку. В статье AP упоминается метод редактирования CRISPR/Cas9, однако прямого указания на то, что Хэ использовал именно его, там нет. Всего ученому удалось отредактировать 16 из 22 эмбрионов, 11 из которых использовались в шести попытках — одна закончилась беременностью и родами. Следующие попытки пока не проводятся, чтобы убедиться в безопасности состоявшегося эксперимента.

По словам Хэ, у одной из девочек отредактированы обе копии нужного гена, а у второй — одна копия, свидетельств повреждения других генов он не нашел.

Однако эксперты, опрошенные AP, в том числе Черч, изучили материалы, предоставленные Хэ агентству, и считают, что проведенных тестов недостаточно для того, чтобы с уверенностью сказать, что редактирование прошло успешно и не нанесло вреда.

Новость
Самые пожилые близнецы в Британии празднуют свой 102-й день рождения

Кроме того, агентство отмечает, что Хэ официально уведомил государство о своей работе через реестр клинических испытаний лишь 8 ноября, намного позже, чем она началась. В формах информированного согласия для участников эксперимента программа описывалась как «разаработка вакцины от СПИД», так что не очевидно, что участники действительно понимали ее назначение, риски и выгоды. Хэ утверждает, что лично объяснил всем парам, что имплантация отредактированных жизнеспособных человеческих эмбрионов ранее не проводилась, и что он пообещал всем родившимся детям медицинскую страховку и регулярные обследования до 18 лет и далее.

Что такое CRISPR/Cas9 и как эта технология изменит медицину, можно в подробностях узнать из нашего матeриала «Запомните эти буквы».

Ольга Добровидова

 Американцы создадут городскую диспетчерскую систему для дронов и аэротакси
Китайский ученый заявил о рождении генетически отредактированных детей
Конфликт между Россией и Украиной в Черном море. Главное
Что означает введение военного положения на Украине
СМИ: умер Бернардо Бертолуччи
В соцсетях стали копировать сцену из «Короля Льва» (фото)
Медведева озвучила причины ухода от Тутберидзе
Россияне вывели с валютных счетов миллиарды долларов
Американец фотографировался в течение восьми лет ради видео
Спорт
Плющенко поддержал Медведеву и вызвал гнев в сети 24 ноября Медведева впервые в карьере не попала в финал Гран-при. Фигуристка заняла четвертое место на этапе во Франции
Hi-Tech
12 самых крутых товаров на AliExpress по Черной пятнице Наушники, смартфон, клавиатура и другое.
Авто
ГАЗ-12 ЗИМ «Гиперлайнер» — крутой проект нового российского авто Российский дизайнер Сергей Баринов, известный своими проектами по возрождению советской автоклассики, завершил работу над новым ярким проектом
Кино
Назван победитель «Детского Евровидения 2018» Россию на конкурсе исполнителей, который проходил в Минске, представила Анна Филипчук
Недвижимость
У россиян-банкротов разрешили изымать единственное жилье
В 2019 году цены на недвижимость резко пойдут в рост
Какие налоги надо заплатить при продаже квартиры?
До 5% российских сотрудников IKEA грозит сокращение
Популярные темы на «Детях»
Светская жизнь - 18 414
Размещение свекрови 340
Подарок 163
Материнский "талант". 155
Леди
54 подарка на Новый год 2019 до 1000 рублей Ты не успеешь оглянуться, как наступит главный праздник года, так что запасаться подарками нужно пораньше
Все о ремонте
Ремонтируем кухню: 9 полезных советов
Подмосковный дом в духе современной западной архитектуры
Как сделать косметический ремонт ванной комнаты за 3 дня
5 быстрых советов для тех, кто делает ремонт самостоятельно
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь