Вся жизнь — тюрьма: почему корейцы мечтают попасть в заключение

Для большинства людей тюрьма — это место, откуда невозможно убежать. Для жителей Южной Кореи это убежище, где можно укрыться, расслабиться и отдохнуть от ежедневной гонки. Исследование Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) показало, что в 2017 году южнокорейцы работали в среднем 2024 часа. Спад в экономике страны, ориентированной на высокотехнологичный экспорт, привел к ужесточению конкуренции и ухудшению условий труда. Это, по мнению экспертов, вызывает стрессы и провоцирует людей на самоубийства. Поэтому в Южной Корее уже несколько лет успешно функционирует необычное заведение под названием «Тюрьма во мне»