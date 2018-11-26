Шестиэтажную виллу построили из бамбука (фото)
В нем есть все современные удобства.
В нем есть все современные удобства.
Бамбук — один из самых востребованных материалов «зеленой» архитектуры. Известно около 130 его видов, и многие используются для строительства. Бамбук очень быстро растет, поэтому всегда доступен и восстанавливается без проблем.
В Индонезии хижины из бамбука строили с древнейших времен. Современные технологии дают возможность вывести это строительство на новый уровень. Теперь из бамбука строят настоящие шедевры архитектуры, которые получают международные премии.
Яркий тому пример — вилла Sharma Springs на Бали, созданная из бамбука и стекла компанией IBUKU, которая проектирует и строит современные дома из натуральных материалов.
Sharma Springs площадью 750 квадратных метров задуман как лесной домик для семьи Шарма. На 6 этажах размещены 4 спальни, библиотека, игровая комната, гостиная, столовая и кухня. В доме есть все удобства.
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