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13:21 (мск), источник: Mail Новости

Шестиэтажную виллу построили из бамбука (фото)

В нем есть все современные удобства.

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Бамбук — один из самых востребованных материалов «зеленой» архитектуры. Известно около 130 его видов, и многие используются для строительства. Бамбук очень быстро растет, поэтому всегда доступен и восстанавливается без проблем.

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В Индонезии хижины из бамбука строили с древнейших времен. Современные технологии дают возможность вывести это строительство на новый уровень. Теперь из бамбука строят настоящие шедевры архитектуры, которые получают международные премии.

Яркий тому пример — вилла Sharma Springs на Бали, созданная из бамбука и стекла компанией IBUKU, которая проектирует и строит современные дома из натуральных материалов.

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Sharma Springs площадью 750 квадратных метров задуман как лесной домик для семьи Шарма. На 6 этажах размещены 4 спальни, библиотека, игровая комната, гостиная, столовая и кухня. В доме есть все удобства.

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