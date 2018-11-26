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13:53 (мск), источник: Mail Новости

Американка нашла подругу по детскому фото в соцсетях

Пользователи Twitter помогли разыскать девушку менее чем за сутки.

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Невероятные возможности соцсетей доказал случай, произошедший в конце ноября с 20-летней жительницей Миссисипи по имени Брианна Край. В Twitter девушка опубликовала свое детское фото, на котором она позировала вместе со своей ровестницей. Брианна написала, что 12 лет назад во время гавайского круиза познакомилась с девочкой, имени которой она не помнит. Американка вспомнила, как им было весело вместе, и решила разыскать свою подругу с помощью соцсетей.

Привет, Twitter. Я встретила эту девочку в круизе на Гавайях в 2006 году. Мы были лучшими друзьями в тот вечер, и мне нужно, чтобы вы помогли мне найти мою лучшую подругу. Я скучаю по ней и хочу узнать, как она сейчас поживает. Пожалуйста, сделайте ретвит, чтобы мы смогли воссоединиться

Никакой другой информации Брианна не дала, а потому настоящим чудом оказалось то, что спустя всего лишь 11 часов в комментариях под постом появилась та самая девочка с фото. Она рассказала, что зовут ее Хей. В подтверждение своей личности, она сфотографировалась вместе со снимком с того самого круиза, где ее легко опознать по одежде.

Я слышала, что ты ищешь меня

Девушка рассказала, что не пользовалась Twitter уже несколько лет, но сразу несколько друзей написали ей о том, что кто-то разыскивает ее через соцсети. В итоге девушки поболтали и решили в будущем встретиться лично.

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