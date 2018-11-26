Рассеялись, как дом: 93-летняя женщина осталась жить в брошенном селе

В доме Нины Ивановны не найти ни одной фотографии хозяйки или ее дочери, вывешенных на всеобщее обозрение. К самолюбованию здесь не склонны, лишнего внимания привлекать тоже не хотят. Единственная занятая стена посвящена памяти об ушедших. На фотографии с траурной лентой — старший сын Нины Ивановны, совсем недавно он скончался от онкологии, до этого много лет жил в Бологом. Рядом — портрет младшего сына, который умер (предположительно от лейкемии) еще в 1970-е, во время службы в армии, которую проходил в Новокузнецке. Ему было 19 лет. По словам Валентины, о том, что молодой человек тяжело заболел, им по телефону сообщила женщина, лежавшая с ним в отделении. Еще один ребенок умер во младенчестве, вскоре после войны — никто, кроме самой Нины Ивановны, его уже не помнит. Внизу — супруг Нины Ивановны, он родился в Мончалово и прожил здесь всю жизнь, а умер уже в начале 2000-х.