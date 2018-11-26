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14:41 (мск), источник: BBC News Русская служба

«Семь минут ужаса»: «Инсайт» готов совершить посадку на Марс

В понедельник вечером, около 20:00 по Гринвичу (23:00 МСК) на Марс приземлится «Инсайт» — очередная, уже девятая миссия НАСА на поверхности Красной планеты.

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Источник: NASA

Аппарат, запущенный с воздушной базы «Ванденберг» в Калифорнии 5 мая, войдет в разреженную марсианскую атмосферу, повернувшись к планете термозащитным экраном (он нужен еще и на тот случай, если садиться придется сквозь пыльную бурю), а затем начнет замедляться, выпустив парашюты.

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Мягкую посадку должны обеспечить включившиеся непосредственно перед приземлением 12 реверсивных двигателей — примерно так же в 2008 году инженеры НАСА сажали на Марс миссию «Феникс».

Как и другим аппаратам, которые пытались посадить на Марс до этого, «Инсайту» предстоит пережить «семь минут ужаса» — за это время ему необходимо сбросить скорость со сверхзвуковой (в атмосферу планеты аппарат войдет в шесть раз быстрее пули) до вполне прогулочной, чтобы аккуратно совершить мягкую посадку.

«Инсайт» опустится на равнину, расположенную чуть к югу от вулканического нагорья Элизий. Еще чуть южнее в том же регионе находится кратер Гейла, который сейчас исследует марсоход «Кьюриосити» — до него примерно 600 км.

Источник: Русская служба Би-би-си
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Однако равнину Элизий для посадки аппарата выбрали не из-за особенностей рельефа. «Инсайт» будет изучать не поверхность Марса, а его внутреннее устройство — температуру недр и сейсмическую активность.

Для этого нужно было найти максимально плоский участок, где аппарат мог бы «разложить» вокруг себя измерительные приборы и оставаться неподвижным на протяжении всей своей миссии, получая при этом достаточно солнечной энергии.

Огромное внимание уделялось и структуре почвы: «Инсайт» должен пробурить рядом с собой несколько скважин глубиной от трех до пяти метров.

На то, чтобы установить все приборы и привести их в рабочую готовность, у аппарата уйдет почти два месяца. После этого он замрет — и будет ждать.

«Марсотрясения»

Основной прибор, который «Инсайт» доставил на Красную планету, — сейсмометр SEIS. Он обладает достаточной чувствительностью, чтобы регистрировать волны от ударов метеоритов, падающих на поверхность планеты.

Кликните, чтобы увидеть схему целиком | Источник: Русская служба Би-би-си

Изучение этих волн даст ученым представление о структуре Марса — от коры до ядра — и поможет пролить свет на то, как образовалась планета приблизительно 4,6 млрд лет назад.

НАСА уже отправляло на Марс сейсмометры — в 1970-х годах, в рамках программы «Викинг». Но тогда обнаружить сейсмическую активность Марса не удалось, потому что инструменты находились на корпусе спускаемых аппаратов.

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«Инсайт» же поместит их непосредственно в марсианский грунт — таким образом, даже довольно слабые сигналы дадут достаточно информации, чтобы можно было создать модель Марса в разрезе.

Кроме того, зонд будет ждать «марсотрясений». Ученым до сих пор неизвестно, существует ли на Марсе какая-либо собственная геологическая активность и похожа ли внутренняя структура Красной планеты на устройство Земли — с твердой внутренней и жидкой внешней частью ядра.

Пока принято считать, что у планеты, скорее всего, металлическое ядро, плотная мантия и более легкая кора, но где именно проходят границы между ними, ученым установить пока не удалось.

Миссия «Инсайт» продлится 728 земных дней — и примерно столько же марсианских: сутки на Красной планете длятся всего на 37 минут дольше, чем на Земле.

BBC В данном материале на законных основаниях могут быть размещены дополнительные визуальные элементы. "BBC News Русская служба" не несет ответственности за их содержимое.
"Семь минут ужаса": "Инсайт" готов совершить посадку на Марс
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