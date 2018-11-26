Пользователи Сети превратили свои волосы в новогодние елки (фото)
В Интернете набирает популярность новый тренд.
|Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проектыВсе проекты
В Интернете набирает популярность новый тренд.
В преддверии зимних праздников некоторые обладатели длинных и не очень волос сооружают на своей голове подобие новогодних елок.
Волосам придают форму конуса. Его украшают дождиком, бантиками, шариками и даже электрическими гирляндами. Фотографии «елок» пользователи размещают в соцсетях.
Секрет конструкции довольно прост. На голове закрепляется каркас из пластиковой бутылки. Он маскируется волосами с помощью резинок, ленточек и лака. Сверху крепится все остальное.
Прически в виде новогодних елок появились вслед за прическами — цветочными вазами.
Читайте также: