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16:36 (мск), источник: Mail Новости

Пользователи Сети превратили свои волосы в новогодние елки (фото)

В Интернете набирает популярность новый тренд.

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В преддверии зимних праздников некоторые обладатели длинных и не очень волос сооружают на своей голове подобие новогодних елок.

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Волосам придают форму конуса. Его украшают дождиком, бантиками, шариками и даже электрическими гирляндами. Фотографии «елок» пользователи размещают в соцсетях.

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Секрет конструкции довольно прост. На голове закрепляется каркас из пластиковой бутылки. Он маскируется волосами с помощью резинок, ленточек и лака. Сверху крепится все остальное.

Прически в виде новогодних елок появились вслед за прическами — цветочными вазами.

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