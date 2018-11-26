Курт Кобейн оказался противником белого рэпа

Интервью было записано 20 сентября 1991 года в Торонто. По словам Лоруссо, он не решался раньше опубликовать запись, потому что считал ее «позорной». Он взял интервью, будучи студентом, для студенческого радио.

«Я фанат рэп-музыки, но она в большинстве своем так мизогинична, что я даже не знаю, что с этим делать. Я не такой уж фанат, на самом деле, но я очень уважаю и люблю рэп, потому что это одна из немногих оригинальных форм музыки, но рэп белых людей — это то же самое, как когда белый человек танцует. Мы не можем танцевать, мы не можем читать рэп», — заявил музыкант.