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15:23 (мск), источник: Lenta.Ru

Курт Кобейн оказался противником белого рэпа

Музыкант Роберто Лоруссо опубликовал неизвестное интервью с лидером группы Nirvana Куртом Кобейном. Аудиозапись доступна на Bandcamp.

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Источник: AFP 2018

Интервью было записано 20 сентября 1991 года в Торонто. По словам Лоруссо, он не решался раньше опубликовать запись, потому что считал ее «позорной». Он взял интервью, будучи студентом, для студенческого радио.

Во время разговора Кобейн выразил свое отношение к рэпу.

«Я фанат рэп-музыки, но она в большинстве своем так мизогинична, что я даже не знаю, что с этим делать. Я не такой уж фанат, на самом деле, но я очень уважаю и люблю рэп, потому что это одна из немногих оригинальных форм музыки, но рэп белых людей — это то же самое, как когда белый человек танцует. Мы не можем танцевать, мы не можем читать рэп», — заявил музыкант.

В апреле 1994 года Курт Кобейн был обнаружен мертвым у себя дома в Сиэтле. Официальная версия гласит, что музыкант совершил суицид.

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20 ноября© Ньюстюб
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