Курт Кобейн оказался противником белого рэпа
Музыкант Роберто Лоруссо опубликовал неизвестное интервью с лидером группы Nirvana Куртом Кобейном. Аудиозапись доступна на Bandcamp.
Музыкант Роберто Лоруссо опубликовал неизвестное интервью с лидером группы Nirvana Куртом Кобейном. Аудиозапись доступна на Bandcamp.
Интервью было записано 20 сентября 1991 года в Торонто. По словам Лоруссо, он не решался раньше опубликовать запись, потому что считал ее «позорной». Он взял интервью, будучи студентом, для студенческого радио.
Во время разговора Кобейн выразил свое отношение к рэпу.
«Я фанат
В апреле 1994 года Курт Кобейн был обнаружен мертвым у себя дома в Сиэтле. Официальная версия гласит, что музыкант совершил суицид.